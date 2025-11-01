Baleares recibe a un 2 % menos de alemanes hasta septiembre, pese a que se mantiene el récord turístico

Desde el sector turístico se subraya que este 2025 ya ha llegado la normalización a la actividad porque se están moderando las cifras de crecimiento. Una normalidad que en el caso de Baleares sigue dejando récord de visitantes, con más de 16,6 millones hasta septiembre, con un incremento del 2,4 % respecto al mismo periodo del año pasado, y un gasto turístico que continúa más acelerado que la llegada de viajeros, con 20.492 millones de euros y un alza del 5,5 %. Sin embargo, estos primeros nueve meses del año deja en el archipiélago un patrón inusual, su principal mercado emisor, el alemán, ha caído casi un 2 %. Y el británico, que ya daba visos el año pasado, desciende ligeramente, un 0,64 %.

Así se refleja en las estadísticas publicadas por el Instituto de Estadística de las Islas Baleares (Ibestat), en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), que incluye turistas nacionales e internacionales, y que dejan ya la radiografía de cómo se ha comportado el turismo este año. También el mercado nacional, con casi 3 millones hasta septiembre, se ralentiza, con una leve caída del 0,56 %. El total de turistas internaciones venidos a las islas superan los 13,7 millones solo de enero a septiembre, con un incremento del 3 %.

Caída en Ibiza

Este año las pernoctaciones se acercan a los 102 millones, prácticamente las mismas del año pasado, solo suben un 0,37 %, lo que muestra cómo se acortan las estancias. Ahora bien, en Mallorca crecen a mayor ritmo, un 2 % con más de 73,5 millones. Sin embargo, en Ibiza y Formentera caen un 7 %, con 17,8 millones, y en Menorca, con 10,5 millones, suben un 2,4 %.

En cuanto al conjunto del Estado español ha registrado la cifra récord de 76,5 millones de turistas extranjeros en los nueve primeros meses del año, un 3,5 % más (73,6 millones), de acuerdo con los datos publicados este viernes por el INE.

El gasto acumulado de los visitantes extranjeros en el país alcanzó 105.828 millones de euros entre enero y septiembre, un 7 % más.

Respecto a septiembre, mes muy valorado en el sector por su buen comportamiento, en el archipiélago se recibieron a 2,5 millones de viajeros, con una subida del 2,4 %. Los principales países emisores fueron Alemania (24 %), Reino Unido (21 %) y España (14,4 %). Solo a Mallorca vinieron 1,7 millones, un 1,9 %% más. Ese mes el gasto total de los turistas nacionales e internacionales fue de 3.129 millones, con una subida del 5,44 %.

Llama la atención en septiembre que también se refleja la desafección del turista alemán bien porque ha elegido otros destinos o porque haya reducido sus viajes ante la recesión de su economía. Se registró una caída del 9,6 % en el mercado germano, con 614.000 turistas. Mientras el mercado británico subió un ligero 1 %, con poco más de medio millón de turistas y fue un buen mes para el turismo nacional, que subió un 5,8 %, con más de 368.000 visitantes.

Por otro lado, de enero a septiembre Alemania es el principal mercado en gasto turístico con un 25 % del total, y más de 5.145 millones de euros, un 1,66 % más. Y los turistas del Reino Unido aportaron 3.900 millones, con una subida del 2,4 %. El mercado nacional dejó en las islas 2.113,6 millones, un 2,38 % más.