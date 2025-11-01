“All -on- 4” en Quirónsalud Dental con un equipo de referencia internacional

La técnica ‘ All-on-4 ' es un procedimiento quirúrgico y protésico avanzado de implante dental. En Quirónsalud Dental se encarga del procedimiento un equipo de especialistas con amplia experiencia, liderado por el doctor Ignacio Ginebrada, un referente internacional en implantología.

Con "All-on-4©": Tus Dientes Fijos desde el primer día

El doctor Ignacio Ginbreda cuenta con una extensa trayectoria dedicada exclusivamente a la implantología oral. Licenciado en Odontología en la UIC y diplomado en Cirugía Oral por la Universidad de Gotemburgo, el doctor Ginebrada ha ampliado su formación con un postgrado en Implantología y Cirugía Oral en UCLA (Los Ángeles) y un programa de formación avanzada en la Loma Linda (California). Recientemente ha impartido diversas ponencias internacionales en Las Vegas sobre su especialidad. El doctor Ginebreda domina y ejecuta de forma rutinaria técnicas quirúrgicas avanzadas como los implantes inmediatos, implantes inclinados, carga inmediata, concepto All-on-4®, implantes zigomáticos, cirugía navegada o regeneración ósea navegada en tiempo real.

En Quirónsalud Dental este tratamiento para pacientes sin hueso, acumula más de 1.000 casos de éxito

¿A quién va dirigida la técnica de implantes “All-on-4©”?

Es un tratamiento indicado para pacientes con poco hueso, a los que en muchas ocasiones les explican que es imposible colocarle implantes que les permitan llevar una prótesis fija. El procedimiento consiste en la colocación de cuatro implantes, en lugares estratégicos, dos paralelos en el centro y dos más perpendiculares en los extremos. Todos los implantes son anclados y cargados el mismo día de la intervención mediante una prótesis fija provisional. Así, esta técnica avanzada permite hacer una vida prácticamente normal desde el mismo día de la intervención.

Quirónsalud Dental