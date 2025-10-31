Los técnicos sanitarios superiores de Baleares, en huelga: "Estamos hartos, no nos han dado otra opción"

Los técnicos superiores sanitarios (TSS) se han movilizado esta semana para reclamar el reconocimiento oficial de su categoría profesional y una mejora de sus condiciones laborales. Las protestas, convocadas a nivel estatal por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), han incluido dos jornadas de huelga los días 30 y 31 de octubre, con concentraciones en los hospitales Son Espases y Son Llàtzer. También hay convocados otros dos días de huelga el próximo lunes y martes, 3 y 4 de noviembre.

En Baleares, la convocatoria ha tenido una menor repercusión que en otras comunidades, ya que los principales sindicatos UGT y CCOO no la han secundado. SIETeSS es la única organización sindical que la ha apoyado en las islas. Aun así, medio centenar de profesionales se concentró ayer por la mañana frente al hospital Son Espases, y unas 30 personas lo han hoy a las puertas de Son Llàtzer para exigir que se reconozca su papel dentro del sistema sanitario. En algunas comunidades autónomas, la huelga ha llegado al 100% de seguimiento, mientras que en el archipiélago ha sido bastante menor.

Concentración de técnicos sanitarios superiores ayer por la mañana a las puertas de Son Espases. / DM

Los técnicos sanitarios son el personal especializado que realiza las pruebas de diagnóstico, análisis clínicos o estudios de imagen en hospitales y centros de salud. Reclaman que su labor se reconozca oficialmente como profesión sanitaria titulada y regulada, una reivindicación que arrastran desde hace años y que, según aseguran, sigue sin resolverse.

En su manifiesto, el sindicato convocante recuerda que "el diagnóstico no existe y el tratamiento no es posible sin los técnicos superiores sanitarios" y denuncia que el Gobierno mantiene al colectivo "en un limbo profesional" pese a los compromisos adquiridos: "Estamos hartos, no nos han dado otra opción", aseguran.

Reclaman una homologación con Europa

Entre sus principales demandas figura la inclusión en el grupo B del Estatuto Básico del Empleado Público (una clasificación que supondría una mejora retributiva), la homologación de sus titulaciones con los estándares europeos, la creación de diplomas de acreditación avanzada y la retirada de la figura del 'administrativo sanitario' del nuevo Plan de Atención Primaria.

El SIETeSS considera que el Ministerio de Sanidad ha incumplido los acuerdos alcanzados con el sector y advierte de que el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario se aprobará "sin reconocer las funciones ni la formación de los técnicos".

Las jornadas de paro han sido este jueves y viernes, y continuarán el 3 y 4 de noviembre en toda España. Si bien en Baleares los servicios mínimos son elevados; en Son Espases se mantiene prácticamente la plantilla habitual, mientras que en Son Llàtzer es del 50% y han tenido que aplazarse algunas citas de pacientes.

En las islas tampoco se han convocado manifestaciones, a diferencia de la península, pero los técnicos aseguran que su intención es dar visibilidad a un "problema estructural" que afecta a centenares de profesionales en el archipiélago, cuyas reivindicaciones son las mismas que las de sus compañeros del resto del país.

Un conflicto que se alarga

El desencuentro entre los técnicos y el Ministerio de Sanidad no es nuevo. El sindicato recuerda que la reclasificación del colectivo está pendiente desde 2007, cuando se aprobó el actual Estatuto Básico del Empleado Público. Además, reclaman la creación de un grado universitario que permita equiparar su formación a la de otros países europeos.

Las protestas se repetirán la próxima semana si no se produce un acercamiento entre las partes. El SIETeSS asegura que el colectivo "seguirá movilizándose hasta obtener el reconocimiento que merece" y confía en que el nuevo Gobierno retome las negociaciones.