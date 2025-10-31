Salud asegura que el desmontaje de las 55 nuevas ambulancias no tendrá sobrecoste

La conselleria de Salud asegura que el desmontaje parcial de las 55 nuevas ambulancias que ha comprado el Govern "no supondrá ningún sobrecoste" para las arcas públicas. El departamento que dirige Manuela García sostiene que los trabajos para aligerar el peso de los vehículos (necesarios para que puedan ser conducidos por los técnicos del GSAIB con el carné B) están incluidos dentro del contrato de adjudicación firmado con la empresa encargada del servicio, Fraikin.

Según aseguran desde el departamento, el pliego de condiciones del contrato contempla que la empresa adjudicataria asuma el mantenimiento integral de los vehículos, lo que abarca las adaptaciones que están haciendo para que puedan circular. En este caso, ambas partes consideran que se trata de una "modificación temporal", porque han acordado que los elementos que están retirando se reinstalen una vez que los profesionales dispongan del carné C1, obligatorio para conducir ambulancias de más de 3.500 kilos.

El propio personal especializado de la empresa se está encargando de las tareas de desmontaje, según aseguran, "cumpliendo la normativa técnica y de seguridad vigente". Los trabajos se están llevando a cabo en la base asistencial del 061 en Palma y afectan a las ambulancias de transporte programado tipo A2, las que se utilizan para traslados no urgentes entre hospitales o para acudir a consultas médicas. En estos vehículos se están retirando elementos como plataformas hidráulicas o anclajes reforzados para reducir su peso. En todo caso, no afecta a las ambulancias de transporte urgente.

El episodio se produce después de la llegada de las 246 nuevas ambulancias que ha comprado el Govern con una inversión de 56 millones de euros para renovar por completo la flota del 061. Del total de 246 ambulancias, 122 forman parte del servicio programado, en el que la mayoría del personal no dispone del carné de conducir C1. Ante esta situación, la Conselleria ha decidido poner en marcha formaciones para que los profesionales se saquen este carné, y mientras tanto, está retirando parte del equipamiento tecnológico que venía instalado de fábrica en 55 vehículos (de los 122 programados) para que los técnicos puedan conducirlas.

El asunto ha generado una polémica que ha llegado hasta el Parlament, donde la oposición ha acusado al Govern de "mala planificación" y ha preguntado cuánto costarán los trabajos de desmontaje. Desde Salud aseguran que no tendrá un coste adicional y que las adaptaciones, tanto el desmontaje como la posterior reinstalación en el futuro, están contempladas en el contrato que se firmó con la empresa.