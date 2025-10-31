Los precios de las flores en la Rambla de Palma se encarecen un 40% en la celebración de todos los santos

Además de visitar las tumbas de los familiares, el día 1 de noviembre es costumbre comprar flores o una planta para depositarla en el lugar donde descansan sus seres queridos. Pero las flores no son precisamente baratas. De comprarlas estos días, a hacerlo la próxima semana, hay una diferencia en el precio de alrededor de un 40 por ciento. No es el porcentaje que ganan los floristas, que estos días son de mucho trabajo, sino que este aumento en el precio es el que aplica el mayorista que les proporciona todo el material que después venden a sus clientes.

Marina Pérez se pasa el día confeccionando centros de flores. / GUILLEM BOSCH

Las floristerías de la Rambla de Palma viven estos días unas fechas muy especiales, porque las ventas se disparan. Como cada año, desde días antes a la celebración de todos los santos, los comercios permanecen abiertos las 24 horas. Es por la noche cuando muchos clientes compran estas plantas con antelación y porque es mucho más fácil encontrar un aparcamiento por los alrededores de las Ramblas.

Esta mañana la venta de centros y de flores sueltas era constante, pero se espera que esta tarde la llegada de clientes a las Rambla sea aún mayor. Mañana por la mañana también será un día de un enorme volumen de ventas.

Marina Pérez ha heredado la floristería de la Rambla que inauguraron sus abuelos. Estos últimos días el trabajo es frenético, porque es una época en la que las ventas, tanto de centro de flores, como de ramos, se dispara. Explica que lo que más vende “son las rosas, tanto individuales, como colocadas en un centro” y asegura que el clavel es una especie que va pasando de moda. “Los claveles lo suelen comprar personas más mayores, pero la mayoría prefiere las rosas. Son algo más caras, pero si se compara con el precio del clavel, vale la pena”, explicó.

La florista detalló que los precios de este año están más o menos igual que los del año pasado, pero están más altos que en otras épocas del año. “A nosotros las flores nos cuestan más caras y por ello no tenemos más remedio que subir los precios, pero nuestra ganancia es la misma”, aseguró.

Sobre los precios, la florista explicó que un centro de rosas, que es el que más se ve en los cementerios, puede costar a partir de los 25 euros. “Depende de lo que se quiere gastar el cliente”, asegura Marina, que señala que hay muchas personas que el día de los difuntos “cada año invierten más de 600 euros en flores para llevar al cementerio. Se suelen llevar varios centros”. La comerciante está agradecida de que tiene clientes fieles que cada año acuden a su tienda de las Ramblas a comprar las flores. Como todos los floristas de la zona, Marina ha ampliado el espacio para exponer todos los productos que pone a la venta y confía en que todos los centros que ha ido creando los últimos días “entre hoy y mañana estén todos vendidos”. La comerciante asegura que estos días son muy intensos, porque las ventas aumentan, pero el sacrificio también es enorme. Desde el miércoles, no solo ella, sino todos los floristas de las Rambla, tienen sus comercios abiertos, incluso por las noches. “El negocio de la floristería no da mucho dinero, solo se gana para poder mantenerse”, asegura Marina, que reconoce que crear un centro de flores al gusto del cliente es una tarea que le sigue entusiasmando.

Lo mismo le ocurre a Sara Guzmán, que estos días se pasa toda la jornada dirigiendo otra de las floristerías de la Rambla. La mujer no se queja de las ventas de este año que “son parecidas al año anterior. Esta tarde, cuando los clientes terminen el trabajo, será cuando vendrá más gente”, aventuró la comerciante.

La actividad estos días en la Rambla es frenética / GUILLEM BOSCH

La profesional reconoce que en estas fechas los proveedores se aprovechan del aumento de las ventas de flores o de plantas que se produce estos días para incrementar los precios. “Si a nosotros nos cuesta más, tenemos que vender más caro, no nos queda más remedio”.

También el negocio permanecerá la próxima noche abierto porque es habitual que mucha gente acuda a estas horas a comprar alguna flor para llevarla estos días al cementerio. Sin embargo, como suele producirse cada año, será mañana, el día de todos los santos, cuando más ventas se van a realizar. La mayoría se concentran a primera hora de la mañana y hasta el mediodía, que es el horario que más gente elige para comprar las flores que después llevará al cementerio.

La asociación de consumidores de España ha denunciado estos días que es habitual que muchos comerciantes, aprovechando la festividad de todos los santos, doblen el precio de las flores.