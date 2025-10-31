La Policía Nacional lleva un mes investigando el caso de acoso escolar ocurrido en un instituto de Palma

El Grupo de Investigación del Distrito Centro de la Policía Nacional lleva aproximadamente un mes investigando el caso de acoso escolar ocurrido en el IES Ses Estacions, instituto público de Palma, que ayer se viralizó a raíz de una publicación de la influencer @b_bydidi. En septiembre, cuando el centro tuvo conocimiento de los hechos, solicitó a la conselleria de Educación la puesta en marcha del protocolo por acoso. El caso fue elevado posteriormente a la Fiscalía de Menores y derivó en la intervención de la Policía Nacional. El propio instituto ha confirmado esta mañana a través de un comunicado oficial que los hechos ya están en manos de las autoridades, que actuarán según la legislación vigente. Los implicados y varios miembros del centro tendrán que prestar declaración ante la Policía.

La primera versión de los hechos, difundida por la citada creadora de contenido a través de sus cuentas de TikTok e Instagram, exponía que una joven alumna del IES Ses Estacions estaba siendo acosada a través de redes sociales, llegando a recibir mensajes como "Hazte un Sandra Peña" o "Eres una albóndiga", entre otros. Esta influencer aseguraba en una de sus publicaciones estar en contacto con la supuesta víctima, pero en ningún momento mencionaba haber puesto en conocimiento de las autoridades policiales o educativas lo que estaba ocurriendo.

En este contexto, sin más información que la que recibía a través de TikTok, acabó promoviendo una campaña entre sus seguidores para reclamar al instituto que actuase ante la supuesta situación que estaba viviendo una de sus alumnas. Las redes del IES Ses Estacions se llenaron de comentarios agresivos e impertinentes hasta llegar al punto en el que el centro se vio obligado a limitarlos. Llegaron incluso a enviar correos al mail oficial o a llamar al teléfono fijo. Los usuarios y la influencer cargaron intensamente contra el instituto sin haber contrastado los hechos y sin haber contactado con cualquiera de los teléfonos o chats facilitados por el Ministerio de Educación para denunciar estos casos, asumiendo de forma totalmente errónea que el centro no había actuado.

Así, la creadora de contenido @b_bydidi acabó desinformando y esparciendo un bulo a través de sus redes sobre lo que había ocurrido. El caso, según una comunicación interna del instituto, implica a una exalumna del centro y a cinco alumnas actuales -todas menores- y ha generado una compleja situación que ha derivado en un cruce de denuncias por ambas partes, relacionadas con un posible caso de acoso escolar.

Esta exalumna, detalla la misma información interna, se presentó en el centro educativo la semana pasada para pedir explicaciones sobre las medidas tomadas ante el presunto caso de acoso escolar. Tras comunicarle que la Policía ya investigaba los hechos y que se habían activado los mecanismos pertinentes ante estos casos, la exalumna, decepcionada con la respuesta, comenzó a difundir a través de una cuenta de TikTok mensajes y vídeos falsos sobre el presunto acoso.

Según fuentes cercanas al caso, esta exalumna se habría hecho pasar por la víctima para publicar información fraudulenta sobre lo ocurrido. Fue entonces cuando decidió ponerse en contacto con la influencer para ampliar la visibilidad de sus acciones. @b_bydidi, sin verificar la información que le llegaba, ni la identidad de la persona con la que hablaba, contribuyó a viralizar el contenido compartido por la exalumna que se hizo pasar por víctima, cayendo de lleno en su estrategia de difamación. La publicación de la influencer, que todavía no ha sido borrada de sus redes sociales, acumula ya más de 2,5 millones de visitas y supera los 4.000 comentarios.

De hecho, en uno de los vídeos falsos difundidos por la exalumna y la creadora de contenido puede observarse un uniforme de color rojo, perteneciente al instituto San José Obrero, que ayer también tuvo que emitir un comunicado para desvincularse del caso ante la oleada de críticas recibidas a raíz de la publicación del vídeo viral. Se trataba de un vídeo de hacía cuatro años que nada tenía que ver con lo ocurrido.

La comunicación interna del centro también señalaba que, tras lo ocurrido, el Departamento Jurídico de la conselleria de Educación interpondría una denuncia por difamación y exigiría responsabilidades a la influencer, algo que desde la propia conselleria se ha negado. El San José Obrero, sin embargo, sí que señalaba en su comunicado que estudiaban interponer medidas legales contra las cuentas promotoras de la información falsa.

Mientras el caso continúe abierto, el instituto deberá mantenerse al margen y seguir los protocolos abiertos en el ámbito educativo. La investigación de los hechos, al haberse producido a través de redes sociales y fuera del horario escolar, continuará en manos del Grupo de Investigación del Distrito Centro de la Policía Nacional.