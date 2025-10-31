La patronal del alquiler turístico de Baleares le desea a Pep Aloy "una feliz y esperada jubilación"

La dimisión de Pep Aloy como director general de Turismo, que se ha hecho efectiva este viernes con su aprobación en el Consell de Govern, no ha dejado indiferente al sector. La Asociación de Viviendas Turísticas de Baleares (Habtur) le agradece los servicios prestados y tirando de ironía le desea "una feliz y esperada jubilación" haciendo hincapié en "la falta de diálogo" que han mantenido "en los últimos tiempos. Por otro lado, la patronal hotelera y la de las agencias de viajes destacan "la excelente" relación con este "profundo conocedor" del sector y su "especial sensibilidad".

Desde Habtur se reconoce "la trayectoria y la dedicación" del número dos del conseller Jaume Bauzà, al que sustituye Miguel Rosselló. La patronal del alquiler vacacional destaca de Aloy que ha estado al frente del sector en Baleares "en momentos de gran complejidad y transformación" y externa su gratitud por haber colaborado con todos los agentes del sector y "el esfuerzo en el control de la oferta turística" a pesar "de la falta de diálogo que hemos sufrido en los últimos tiempos". "Ahora que inicia una nueva etapa, le deseamos una jubilación merecida llena de salud, proyectos personales y tiempos para disfrutar de sus éxitos profesionales", expresan desde este sector.

Sobre la incorporación de Miquel Rosselló, Habtur espera que "sea capaz de tomar el relevo con renovada energía y liderazgo, en beneficio del conjunto del sector empresarial del alquiler vacacional y de la calidad turística" de Baleares.

Para la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Pep Aloy es "un profundo conocedor del sector turístico, un profesional con el que hemos mantenido una relación excelente y con quien hemos colaborado estrechamente". Los hoteleros le agradecen su dedicación en esta última etapa en el Govern por "su visión, pragmatismo, cercanía y capacidad de diálogo". "Ha desarrollado una gran labor y, aunque lamentamos que deje el cargo, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa", concluyen, y esperan mantener "la misma relación" con Miguel Rosselló.

Nuevo director general

Desde la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), su presidente, Pedro Fiol, subraya "su especial sensibilidad" con este sector y reconoce que Aloy ha sido el cargo público "que más representatividad" ha brindado a las minoristas."Siempre fue mi principal apoyo en las relaciones institucionales", acota Fiol y confía en continuar en la misma senda con Rosselló.

Miguel Rosselló es diplomado en Actividades y Empresas Turísticas por la Escuela Superior de Turismo de las Illes Balears y licenciado en Gestión Turística por la Universidad de Oxford Brookes, a través de la misma Escuela, señala el Govern.

Cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector turístico y ha desarrollado su trayectoria profesional en Meliá Hotels International, donde ha ocupado cargos de responsabilidad en las áreas de ventas globales, gestión de marca, desarrollo de negocio y fidelización, señala el Govern sobre su experiencia.