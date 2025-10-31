Los panaderos de Mallorca mantienen precios y defienden la repostería tradicional de Tots Sants

La Associació de Forners i Pastissers de PIMEM (Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca) no prevé cambios en la venta de los productos estrella de la festividad de Tots Sants; Panellets y Rosaris. La fundación ha explicado en una nota de prensa que, según los empresarios consultados, la festividad se desarrollará con toda normalidad en cuanto a la demanda, si bien es cierto que reconocen haber hecho un esfuerzo para no aumentar los precios, a pesar de la subida de determinadas materias primas. Conforme declaran, los precios se pueden mover en una media de 80 euros el kilo, en el caso de los panellets de piñones, mientras que las otras variedades oscilan en torno a los 40 euros el kilo.

Pep Trías, miembro de la actual ejecutiva de la asociación, explica que aún están pendientes de la variación del precio de la almendra, que según informaciones del sector prevé una subida del 20%: "Esta es la subida de la que estamos más pendientes; aunque no afecte a la campaña actual de Tots Sants, sí puede repercutir de cara a futuras campañas, como la de Navidades".

Maties Pomar, también miembro de la actual ejecutiva, ha asegurado que realizan un gran esfuerzo para seguir promocionando los productos típicos de Mallorca, a pesar de la fuerte presión que sufren algunas tradiciones ante los productos venidos de fuera. "Seguimos ofreciendo panellets y rosarios de mucha calidad e innovamos en sabores. En el caso de los panellets, hemos incorporado sabores como fresa, café, naranja, limón, hierbas y, el más vendido, de yema de huevo". Pomar añade que, en el caso de los rosarios, se mantiene la composición original de panellets y fruta azucarada, aunque se ha incorporado "patenes" de chocolate al no encontrarlas de calabaza.

Nuevas tradiciones

El actual presidente de la Associació, Miquel Àngel Torrens, asegura que en ciertos productos se nota un retroceso de ventas, como es el caso de los panallets, especialmente en poblaciones como Palma. "La llegada y arraigo de tradiciones norteamericanas, que han calado en ciertas capas de la población más joven, son una realidad. Es su fiesta y hay que entender y aceptar esta evolución, progreso, cambio, lo que cada uno le quiera llamar". Torrens añade que, un ejemplo más de esta influencia la encontramos en el uso de la calabaza como materia prima: "Este producto se ha convertido en la base de muchos pasteles o bizcochos. La calabaza es una prueba más de como se van introduciendo nuevas preferencias y demandas en el consumo que no siempre han estado tan presentes en la repostería tradicional mallorquina".

Finalmente, el comunicado también aporta optimismo, ya que muchos empresarios coinciden en que se sigue alargando la venta de buñuelos y la presencia de esta tradición mallorquina.