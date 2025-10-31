Nueva ofensiva del Govern ante la justicia para impedir el traslado de menores migrantes a Baleares

El Govern balear inicia una nueva ofensiva judicial para frenar los traslados de menores migrantes no acompañados desde Canarias al archipiélago balear. El Ejecutivo autonómico presenta recursos contenciosos administrativos ante la Audiencia Nacional contra las resoluciones del Gobierno central que autorizan estos desplazamientos, y también contra la negativa del Estado a declarar la situación de contingencia migratoria extraordinaria.

El Consell de Govern aprueba las acciones legales tras recibir el informe favorable de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que advierte que las derivaciones de menores a Baleares "pueden poner en riesgo la sostenibilidad del sistema de protección y tutela" de la comunidad. Según el Govern, estas medidas del Ejecutivo central "interfieren en las competencias autonómicas" y vulneran el principio constitucional de solidaridad interterritorial.

La decisión llega después de que el Ministerio de Juventud e Infancia y Adolescencia autorizara recientemente el traslado de menores extranjeros no acompañados desde Canarias hacia Baleares. Las resoluciones se basan en el Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, y en el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, que regulan el reparto territorial de estos menores. Sin embargo, el Govern sostiene que el sistema balear se encuentra saturado y que los traslados forzados agravan la falta de capacidad ordinaria de acogida.

El Gobierno central establece que la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de migrantes no acompañados, y asignaba a Baleares una capacidad de 406 menores. Asimismo, hace unas semanas el Govern pidió al Ministerio de Infancia que Baleares pudiera acogerse a la contingencia migratoria para frenar el traslado debido a la "alta presión migratoria" y el "contexto de sobresaturación del sistema balear".

El Ejecutivo balear recuerda que el 1 de septiembre de 2025 ya solicitó formalmente al Estado la declaración de situación de contingencia migratoria extraordinaria, argumentando el incremento de llegadas de migrantes a las islas y el agotamiento de los recursos de tutela. Pese a ello, el Gobierno central desestima la petición, al considerar que no se supera el umbral legal establecido para dicha declaración.

En sus recursos, la Abogacía autonómica alega falta de motivación en las resoluciones del Estado, incumplimiento del procedimiento, omisión de garantías y vulneración de derechos de los menores y de las competencias autonómicas. También denuncia que las resoluciones estatales se dictan "sin audiencia previa ni coordinación suficiente", lo que, según el Govern, rompe el principio de cooperación institucional y "pone en riesgo la calidad de la atención especializada" que Baleares presta a los menores migrantes.

El Govern asegura que estas decisiones "van dirigidas a la protección de la infancia, la transparencia y la defensa de los intereses legítimos" de Baleares, haciendo hincapié en que actuará "siempre en defensa de los derechos de los menores y de la sostenibilidad del sistema autonómico de tutela". Además, advierte que no descarta ampliar las acciones judiciales si continúan las derivaciones forzadas.

Con esta ofensiva, el Govern vuelve a mantener una posición firme ante el Gobierno de España y exige que cualquier decisión en materia de migración de menores se adopte "desde la cooperación, el diálogo y el respeto a las competencias autonómicas", no mediante "imposiciones unilaterales" que comprometan la gestión social y educativa de las islas.