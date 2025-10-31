Meliá inaugura su octavo hotel en la capital mallorquina: abre el Palma Avenidas

Meliá anuncia este viernes la apertura del hotel Palma Avenida, que se convierte en el número veinticinco de la cadena mallorquina en la isla y el octavo en la capital balear. La hotelera de los Escarrer destaca que con el emblemático establecimiento situado en la plaza España de Palma se reafirma su esencia mallorquina y su apuesta por el turismo urbano que tanto tirón tiene en escapadas a Ciutat durante todo el año.

La compañía llevará a cabo más adelante una reforma para adaptar el hotel a los estándares de Innside by Meliá, su marca lifestyle que apuesta por ofrecer una programación cultural a los viajeros. El establecimiento estaba en manos de UR Hotels y ocupa el histórico enclave que albergó el desaparecido cine Avenida, ubicado en la confluencia de la avenida Alexander Rosselló con Marquès de la Fontsanta. Se convertirá en el tercer Innside en la capital mallorquina.

El Palma Avenida cuenta con 68 habitaciones pensadas para quienes desean integrar ocio y negocio –también llamado bleisure– en un mismo viaje, destaca la hotelera en una nota de prensa. Este establecimiento también ofrece la posibilidad de celebrar eventos y reuniones de hasta 80 personas.

Meliá resalta su excelente ubicación que permite a la primera cadena española debutar en plenas avenidas de Palma y señala la conectividad que distingue a este hotel por su cercanía la estación de tren, la estación de autobuses y la estación de metro Palma Intermodal, lo que supone poner el transporte público al alcance del visitante para desplazarse por la isla.

Celebrar "los orígenes"

“Para nuestra compañía, crecer en Palma es mucho más que abrir un hotel: es celebrar nuestros orígenes mallorquines con orgullo y apostar por un turismo de calidad que inspire a descubrir la ciudad de forma responsable y conectada con su cultura”, declara Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International.

La transformación del antiguo cine Avenida en hotel estuvo en manos del equipo de Philippe Starck

El Palacio Avenida se inauguró en 2009 después de la reforma del edificio protegido de estilo racionalista obra del arquitecto mallorquín Gabriel Alomar. A cargo de su transformación en hotel estuvo el arquitecto Joan Bartolomé Seguí. La restauración del inmueble estuvo en manos del arquitecto Bruno Borrione, del equipo de Philippe Starck. En su apertura se destacó la originalidad de su propuesta por estar detrás el reconocido diseñador francés y el cuidado con el que se seleccionó el mobiliario del hotel.

Desde 1942 en el céntrico edificio se encontraba el cine Avenida, que cerró en el año 2000. Esa noche el cine proyectó por última vez una película, Astérix y Obélix. En la parte de arriba había viviendas. Se mantuvieron elementos de aquel pasado como la fachada y la escalera interior y el hotel abrió con 68 habitaciones y 3 salas de conferencias. Entre sus atributos destaca, además de su céntrica ubicación, las vistas, desde algunas de sus habitaciones puede contemplarse el castillo de Bellver o la Serra de Tramuntana.