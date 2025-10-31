El IES Ses Estacions carga contra la influencer que viralizó un caso de acoso escolar: "Cualquier mensaje de odio debe comunicarse por los medios adecuados"
El centro educativo en el que la Policía Nacional investiga el caso defiende en un comunicado que "es responsabilidad de todo el mundo evitar que circulen rumores e informaciones falsas en estos casos" y reafirma su compromiso con "la convivencia y el bienestar de los menores"
El IES Ses Estacions, instituto público de Palma en el que la Policía Nacional investiga un caso de acoso escolar, se ha pronunciado tras las informaciones publicadas y los bulos promovidos por la influencer @b_bydidi a través de redes sociales. En un comunicado, el centro carga contra esta creadora de contenido defendiendo que "cualquier mensaje de odio se comunique por los medios adecuados", algo que @b_bydidi, quien viralizó el caso de acoso y promovió una campaña de hostigamiento contra el instituto, no hizo en ningún momento.
"A raíz de las informaciones inexactas que se han difundido recientemente, queremos comunicar que, desde que se inició esta situación, nuestro equipo de profesionales ha estado llevando a cabo las intervenciones pertinentes y ha utilizado los canales adecuados para aclarar los hechos y, sobre todo, se han adoptado las medidas de protección necesarias. De hecho, está en manos de las autoridades correspondientes y estas actuarán según la legislación vigente", remarcan en el comunicado.
El instituto recuerda que "es responsabilidad de todo el mundo evitar que circulen rumores e informaciones falsas en estos casos" y lanza un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa: "Dejamos claro nuestro compromiso con la convivencia y con el bienestar de los menores".
El IES Ses Estacions "condena el acoso escolar en todas sus formas" y trabaja a diario para "prevenir, detectar y actuar ante cualquier situación en que se pueda ver vulnerado el bienestar del alumnado".
