El Govern evita pedir la dimisión de Mazón pero contrapone ambas gestiones de la dana: "En Ibiza fue buena, eficaz y coordinada"

El Govern balear se mueve con cautela al hablar de la polémica que rodea al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, tras la gestión de la DANA que dejó 229 víctimas mortales hace justo un año. El Ejecutivo que preside Marga Prohens evita pedir su dimisión, pero aprovecha para subrayar las diferencias con la respuesta balear ante un episodio similar en Ibiza.

"Esta misma semana vimos un funeral para las víctimas de la DANA", recuerda el portavoz Antoni Costa, que define la ceremonia como "un funeral muy doloroso, una situación comprensible para las víctimas y muy complicada". A partir de ahí, el mensaje es claro: el Govern no quiere entrar en el terreno político, pero tampoco rehúye la comparación.

"No será el Govern quien le dirá a Mazón las decisiones que deba tomar", afirma Costa. "Le corresponde a él aclarar los hechos que se produjeron en su momento y explicar la gestión de aquella emergencia, si es que no se ha explicado lo suficiente hasta ahora". El portavoz recuerda que "hay una investigación judicial abierta", ante la cual el Ejecutivo balear expresa su "máximo respeto". "El Govern tiene pocas ganas de interferir en esta investigación", añade.

No obstante, en el mismo discurso Costa contrasta la gestión valenciana con la actuación del Govern balear durante las graves inundaciones registradas en Ibiza. "Allí se hizo una buena gestión de unas inundaciones que, evidentemente, no fueron de la gravedad de las que ocurrieron en Valencia", admite, antes de matizar que "no quiero establecer comparaciones".

Sin embargo, en la frase siguiente sí establece una diferencia: "La gestión en Ibiza fue eficaz, coordinada, donde las cuestiones políticas se mantuvieron absolutamente apartadas". Costa va más allá y subraya que "los ciudadanos ibicencos también valoraron esta gestión, de todas las administraciones".

El portavoz insiste en que "no corresponde al Govern valorar la gestión que se ha hecho en la Comunidad Valenciana" y repite que la responsabilidad política sobre los hechos recae únicamente en Mazón. "No corresponde a este Govern valorar si Mazón tiene que dimitir: le corresponde a él", recalca.

El mensaje, por tanto, es doble. Por un lado, prudencia institucional y respeto a la investigación. Por otro, un subrayado implícito de la diferencia entre la gestión balear —"eficaz, coordinada y sin interferencias políticas"— y la valenciana, aún bajo investigación judicial.

En su intento de mantener el equilibrio, Costa dibuja una línea de prudente distancia: el Govern no exige responsabilidades, pero se presenta como ejemplo. "No será este Govern quien diga a nadie lo que debe hacer", resume, antes de recordar, una vez más, que "en Ibiza la gestión fue buena, eficaz y coordinada".

El Ejecutivo balear evita así pronunciar la palabra "dimisión", pero deja en el aire una comparación que, sin mencionarlo directamente, marca el contraste entre dos maneras de gestionar una crisis.