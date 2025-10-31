El Govern considera que la dimisión de tres altos cargos en apenas un mes entra dentro de la "estricta normalidad"

El Govern recurre a la palabra "normalidad" para explicar una secuencia poco habitual: tres dimisiones importantes en apenas un mes dentro de la estructura directiva de la administración autonómica. En este tiempo han dejado sus cargos el director general de Función Pública, el director del SOIB y el director general de Turisme.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, sostiene que las salidas de Antoni Mesquida, Ismael Alonso y Josep Aloy no responden a ninguna crisis interna y que forman parte de la dinámica natural de cualquier legislatura: "El funcionamiento de la CAIB requiere muchos cargos directivos, y es cierto que se han ido produciendo bajas absolutamente inevitables". "A nadie se le puede obligar a formar parte de un equipo", añade.

Costa insiste en varias ocasiones en la misma idea: "Lo veo como una cuestión de estricta normalidad. Muchas veces hay cambios y son circunstancias que se van produciendo a lo largo de la legislatura". A su juicio, el Govern "no interpreta en ningún caso que sea algo fuera de lo normalidad", una expresión que repite casi como una fórmula.

Sobre los nombres concretos, el portavoz explica que la salida de Josep Aloy es "una salida absolutamente pactada, lo sabíamos desde el inicio de legislatura". En cuanto a Ismael Alonso, afirma que "ha decidido que no quería continuar en el cargo" y la consellera Cabrer ha aceptado la decisión: "Ha sido una decisión estrictamente personal del exdirector del SOIB".

Preguntado por si existe algún problema en la Conselleria de Trabajo, Costa niega cualquier tensión: "No hay absolutamente nada fuera de lo normal. Las dimisiones se han producido por cuestiones estrictamente personales, y evidentemente no desvelaré cuáles son estas cuestiones". Además, apunta que "no es una cuestión de la conselleria."

El portavoz se muestra prudente ante la posibilidad de más salidas. "No puedo prever la voluntad futura de los altos cargos y no puedo asegurar que en el futuro no haya nuevos cambios, porque no conozco las decisiones personales", admite, si bien insiste en que "a día de hoy no contemplamos ningún cambio adicional ni remodelaciones".

Mientras el Govern insiste en que todo responde a la "normalidad", la coincidencia temporal de tres dimisiones en distintos departamentos deja la sensación de que la estabilidad interna no atraviesa su mejor momento. La explicación oficial es clara: decisiones personales, inevitables y previsibles. El hecho de que se concentren en tan poco tiempo, sin embargo, parece no preocupar al Consolat de Mar.