Los empleados públicos de Baleares anuncian una huelga general para el día 27

Nuevo viernes de protesta en Palma. Alrededor de unas 50 empleados del Estado que trabajan en Palma se han concentrado esta mañana en el aparcamiento de la prisión, para exigir el aumento del complemento de insularidad, que en estos momentos se sitúa en alrededor de unos 80 euros. En la protesta se ha anunciado una huelga general en Baleares para el próximo día 27 de noviembre.

Bajo la plataforma de Insularidad Digna, estas protestas están secundadas por más de 20 sindicatos o asociaciones, entre las que se incluye la representación de la Policía y de la Guardia Civil.

La protesta se ha realizado frente a la puerta de la cárcel y los manifestantes han gritado para exigir un aumento del sueldo, ya que con los ingresos que reciben los empleados contratados por la administración central no se pueden asumir los costes del alquiler de una casa ni afrontar el alto nivel de vida que existe en Baleares.

Este movimiento nació hace cuatro años, pero hasta el momento no han conseguido que el Estado reconozca su precaria situación económica, como lo demuestra que los funcionarios no quieren venir a trabajar a Baleares, porque se ven obligados, en el mejor de los casos, a compartir vivienda, ya que con el sueldo que reciben no pueden pagar el alquiler de un piso.

Los representantes de la Policía y la Guardia Civil también se suman a esta protesta / J.F.M.

Fernando Martorell, del sindicato UGT, ha asegurado esta mañana que el personal laboral de Baleares es “el más pobre de España”. Explicó que un administrativo, que ha ganado la última oposición y que viene destinado a la fuerza a trabajar a Baleares, su sueldo apenas alcanza los 1.300 euros. Con este dinero, según el sindicalista, no le alcanza para un alquiler y llega con mucha dificultad a final de mes. Por ello, todos estos funcionarios, a la primera oportunidad que se les presenta, solicita un traslado a otro destino.

El representante sindical ha anunciado que, salvo que se ofrezca una solución urgente, los funcionarios públicos convocaran una huelga general en Baleares, que se celebrará el próximo día 27 de noviembre.

José Gregorio Barajas, de la asociación de la Guardia Civil, explicó también que la plantilla de Baleares sufre graves carencias de personal. Consideró que no es normal que un guardia civil se vea obligado a compartir casa con otros compañeros porque el plus que recibe por la insularidad es insignificante. Barajas fue muy duro con el delegado del Gobierno, al que le han planteado varias veces el problema que sufren, pero que su respuesta “está llena de milongas”.

Los representantes sindicales han asegurado que la huelga del día 27 tendrá un gran seguimiento, porque los empleados públicos de Baleares están en una situación límite.