Baleares es la comunidad en la que más avanza la calidad de vida
Baleares ha sido la comunidad autónoma en la que más ha avanzado la calidad de vida en 2024 tras crecer 0,77 puntos respecto al año anterior y situarse en 103,13 puntos en el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística.
Según los mismos datos, Baleares se sitúa como la sexta comunidad en calidad de vida.
El informe analiza las nueve dimensiones Condiciones materiales de vida, Trabajo, Salud, Educación, Ocio y relaciones sociales, Seguridad física y personal, Gobernanza y derechos básicos, Entorno y medioambiente y Experiencia general de la vida.
Baleares mejora en todas las categorías a excepción de Seguridad física y personal y Ocio y relaciones sociales que presentan un descenso mínimo. Gobernanza y derechos básicos no cambia.
