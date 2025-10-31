El Aeropuerto de Palma cambia de lugar la parada de taxis

El Aeropuerto de Son Sant Joan muda de lugar la parada de taxis, a partir de este 4 de noviembre, según informa AENA, con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico de vehículos en la zona de llegadas.

Nuevo punto de recogida de pasajeros

El cambio forma parte del plan de mejora integral del Aeropuerto. Con la nueva organización, los taxis deberán recoger a los pasajeros en el lado derecho de la dársena, en vez del lado izquierdo, lo que hará que la carga de viajeros sea más rápida y cómoda, especialmente en los trayectos sin equipaje.

El objetivo, afirma la compañía, es eliminar los cruces de circulación existentes para mejorar la seguridad de conductores y viandantes. De esta manera, con la nueva disposición, las filas de espera de taxis se situarán también en el lado derecho de la dársena, estableciendo así un recorrido de entrada y salida independiente que evitará cruces de circulación y mejorará la fluidez del tráfico.

Adecuación del espacio durante el invierno

Esta reestructuración se realizará a partir del próximo martes 4 de noviembre, aunque, la adecuación del nuevo espacio se ejecutará durante la temporada de invierno.