Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla

La jueza del juzgado de instrucción número 10 de Palma acusa al anterior jefe del departamento de otororrinolaringología del hospital de Son Espases, el doctor Manuel Tomás Barberán, de provocar la muerte de un paciente al realizar una operación quirúrgica que no cuenta con un aval científico. Una operación que se realizó, además, sin contar con la aprobación del Comité de Tumores del hospital, que aconsejó otro tipo de intervención.

El paciente que falleció como consecuencia de esta supuesta negligencia médica fue Joan Comes, quien fue alcalde de sa Pobla. El paciente sufría desde hacía tiempo un tumor canceroso, que venía siendo controlado por un médico especialista del hospital. Fue en mayo del año 2020 cuando se detectó que el tumor se había extendido y alcanzaba la zona de la faringe. El médico que le trataba planteó el caso ante el Cómite para que varios médicos aconsejaran el tratamiento a seguir. Se acordó que lo más adecuado sería realizar una extirpación total del tumor a través de un doble abordaje por la boca y por la nariz. El pronóstico de que el tumor quedaría extirpado era muy alto.

La operación se debía realizar en el quirófano, con la presencia de un cirujano y un oncólogo. El tiempo previsto de la intervención sería de unas seis horas.

Aunque estaba previsto que fuera el médico que llevaba el caso de Joan Comes el que realizaría la operación, finalmente fue el doctor Tomás Barberán, en ese momento jefe del departamento, el que se encargó de la intervención. El cirujano no realizó la operación aconsejada por el Comité, según la familia, sino que realizó otra técnica que no contaba con el aval científico. La denuncia califica la intervención de un simple afeitado superficial del tumor, sin tomar muestras de los bordes. La operación duró mucho menos de lo previsto, pero fue un fracaso. El tumor, no solo no desapareció, sino que se extendió por todo el craneo. Solo se redujo la masa, pero no se quitó en su totalidad. El apaciente falleció en marzo del año 2021 a la edad de 62 años.

La familia presentó una denuncia contra el doctor Tomás Barberán a través del abogado Daniel Castro, que sostiene que el cirujano cometió un supuesto delito de homicidio imprudente, por el que le reclama una condena de dos años y medio de cárcel. La acusación cuenta con dos informes del médico forense que afirman que hubo una mala práxis profesional al realizar este tipo de intervención, cuando existían otras técnicas quirúrgicas mucho más efectivas ante este tipo de tumores. El afeitado que se realizó al tumor, en lugar de su extirpación definitivo, lo único que hizo fue facilitar su extensión hacia otras zonas del craneo, según se afirma en los informes médicos.

El médico que llevaba el caso del exalcalde de sa Pobla también presentó una denuncia interna contra el jefe del departamento que realizó la operación, indicando que no había cumplido con el consejo del Comité de Tumores. Otros especialistas también han declarado a lo largo de esta investigación, a raíz de la denuncia presentada por el abogado Daniel Castro, que ponen en duda la actuación del especialista otorrino que realizó esta intervención al paciente.

El doctor Manuel Tomás Barberán no reconoce ningún tipo de responsabilidad profesional al hacerse cargo de este caso y defiende el tipo de técnica quirúrgica que realizó para operar el tumor del paciente. Sus explicaciones, sin embargo, no han convencido a la jueza que ha investigado la denuncia, que ha interpretado que existen indicios de que pudo cometerse un presunto delito de homicidio imprudente. La jueza considera que merece ir a juicio.

El abogado de la acusación, además de la pena de prisión, reclama también una indemnización económica para los familiares del paciente que falleció.

Manuel Tomás Barberán fue destituido de su cargo como jefe del servicio de Son Espases debido a los enfrentamientos que mantenía con otros compañeros y por las denuncias por negligencia.