El TSJB rechaza que la doctora negacionista de Menorca ejerza la medicina

El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dictar una resolución que impide a la doctora negacionista de Menorca ejercer la profesión de médico, al menos, hasta que un juzgado determine si ha cometido, o no, un delito contra la salud pública. La resolución judicial deniega la suspensión cautelar del acuerdo adoptado por el Servicio de Salud de Baleares, que decidió que Nadiya Popel no podía ejercer la profesión sanitaria, entre otras cosas, porque el Colegio de Médicos de Baleares le había retirado la licencia.

Esta polémica doctora, que se manifestó en contra de las vacunas y prescribía a sus pacientes de Menorca dióxido de cloro para curar determinadas enfermedades, fue sometida a un expediente sancionador por 24 faltas graves. La doctora es especialista en medicina de urgencia y antes de ser sancionada trabajaba en el hospital Mateu Orfila de Menorca.

No es la primera vez que los tribunales desmontan el intento de la doctora Popel de regresar de manera inmediata al ejercicio sanitario. Hace unos meses, el mismo TSJB ratificó la decisión del Colegio de Médicos que acordó retirarle la autorización para poder ejercer la medicina en Baleares. Y ningún médico, sin el permiso expreso del Colegio profesional, puede ejercer la medicina.

Precisamente, fue la suspensión acordada por el Colegio la que determinó al Servicio de Salud de Baleares acordar la suspensión provisional de funciones de la polémica doctora. Esta decisión se acordó el pasado mes de febrero. La doctora Popel forma parte de la plantilla de personal estatutario fijo del hospital público de Menorca.

La médico negacionista ha mantenido frente a los tribunales que está siendo víctima de una campaña de acoso laboral e institucional. Sin embargo, las autoridades sanitarias de las islas consideran que esta mujer, al negar la eficacia de las vacunas y recetar fármacos no autorizados, lo que está haciendo es poner en peligro la salud de sus pacientes.

Los tribunales todavía no han entrado en el fondo del caso, ya que en esta última resolución solo se pronuncian sobre la petición de la suspensión cautelar de la medida acordada por Salud, propuesta que ha sido rechazada. Los jueces confirman que uno de los requisitos para poder ejercer la medicina, además del título universitario, es estar colegiado. La suspensión de la licencia acordada por el Colegio de Médicos es razón más que suficiente para que la administración sanitaria acuerde prohibir a una profesional de la medicina trabajar en un hospital público.

En la resolución se recuerda que uno de los principios del ejercicio profesional de la medicina es que se ejerza de acuerdo a “unas reglas deontológicas y de corrección que redunden en el buen hacer de la profesión médica y repercutan positivamente en la población y en los pacientes”. Y en este sentido se defiende que la decisión acordada por el Colegio de Médico se tomó para salvaguardar la salud y la vida de los futuros pacientes de la doctora Popel.