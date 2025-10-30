Los trabajadores públicos protestan en Palma por la congelación de sus sueldos

Alrededor de unos 200 empleados públicos se han concentrado esta mañana frente a la Delegación del Gobierno en Palma, para exigir la descongelación de sus sueldos. Esta protesta ha sido convocada por los sindicatos CSIF, Comisiones Obreras y UGT y no solo se ha celebrado en Palma, sino también en el resto del país.

Los empleados públicos, que a nivel nacional suman 3,6 millones de personas, de las que 120 mil trabajan en Baleares, no han visto este año aumentado su sueldo, ya que el Gobierno nacional ni siquiera ha querido aplicar la subida del IPC. Los funcionarios se quejan de que el ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, ni siquiera se ha querido sentar en la mesa para abrir un periodo de negociación. Y, por lo tanto, si el ministro mantiene esta actitud, los funcionarios están dispuestos a convocar una huelga general. Antes de adoptar esta drástica posición, los trabajadores realizarán una gran concentración, que tendrá lugar en Madrid. “Será la primera gran huelga general a la que se enfrentará el gobierno de Pedro Sánchez”, se recordó durante la protesta.

Miguel Ángel Romero, de UGT, criticó el bloqueo que mantiene el Gobierno ante la protesta de los empleados públicos y consideró que esta actitud supone “un desprecio a 3,6 millones de trabajadores del Estado”. El sindicalista recordó que el Gobierno presume de los buenos resultados económicos del Estado y el avance positivo de la economía nacional. “Nos venden un discurso económico triunfalista, pero el Gobierno está maltratando a sus trabajadores con la congelación de sus sueldos”. Romero consideró que no tiene ningún sentido que, mientras que el ministro de economía aconseja a las empresas públicas que suban el sueldo de sus trabajadores, el Estado, pese a que es el principal empleador del Estado, congele el de sus empleados. Ante este panorama, Romero señaló que a los funcionarios, salvo que el Gobierno se muestre dispuesto a negociar, “no tendrán más opción que convocar una huelga general”. Y recordó que los trabajadores públicos representan un pilar para que los servicios funcionen.

Los trabajadores de Correos también se han sumado a la protesta / GUILLEM BOSCH

Mario Devis, de CC OO, también ha criticado que el ministro ni siquiera ofrece a los representantes de los trabajadores la posibilidad de sentarse en una mesa para negociar. Sobre los planteamientos que se exigirán en esta hipotética negociación con el Gobierno, Devis explicó que lo mínimo que se va a exigir es que se aplique la subida del IPC. “Si la economía va tan bien como defiende el Gobierno esta situación debería repercutir también en los empleados públicos”. El sindicalista criticó que Óscar López está “más pendiente de ser el opositor a la presidenta Díaz Ayuso que actuar como ministro”.

Pau Bosch, del sindicato CSIF, también señaló que los empleados públicos “ya no podemos más, estamos en una situación límite”. Explicó que en los últimos los funcionarios han perdido alrededor de un 20 por ciento del poder adquisitivo, a la vez que han ido perdiendo derecho. Por ello, aseguró que los trabajadores “estamos dispuestos a convocar una huelga general” y reiteró que “la unión sindical que se está demostrando en esta protesta demuestra lo mal que se están haciendo las cosas en el Gobierno”.

Los representantes sindicales han mantenido después de la protesta una reunión con el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, al que le han trasladado su malestar por la congelación del sueldo.