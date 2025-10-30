Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taltavull pide a la Iglesia que combata el rechazo creciente hacia los migrantes: "Acoger, proteger, acompañar e integrar"

El obispo de Mallorca apuesta por seguir construyendo una diócesis más abierta, solidaria y comprometida con las realidades que viven las personas que llegan a la isla

Taltavull, esta tarde en el acto en Lluc.

Taltavull, esta tarde en el acto en Lluc. / Bisbat de Mallorca

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El Santuario de Lluc ha acogido la primera jornada de formación del calendario diocesano de este curso, centrada en el fenómeno migratorio y en su impacto en la vida social y pastoral de Mallorca. En un contexto en el que la inmigración vuelve al centro del debate político y social en las islas, el encuentro —convocado por el obispo Sebastià Taltavull— reunió a unas 70 personas entre sacerdotes, religiosos y laicos implicados en el ámbito social y caritativo.

El encuentro tenía como objetivo ofrecer un espacio para informar, conocer, dialogar y extraer conclusiones operativas ante un desafío que, según destaca el prelado, "incide mucho en la vida de nuestro pueblo y tiene su repercusión en la actividad pastoral de nuestra diócesis, tan afectada por el fenómeno migratorio".

El obispo subraya además que esta iniciativa responde a la línea de los Objetivos y Acciones del Plan diocesano de Pastoral: "Nos invita a acoger, proteger, acompañar e integrar, tal como nos recuerda el papa Francisco".

En el primer bloque, el Área caritativa y social de la diócesis, coordinada por Catalina Mir, ha presentado una exposición sobre la situación actual del fenómeno migratorio en Mallorca y más allá, con la participación de representantes de la Delegación de Migración y de Cáritas Diocesana.

El segundo momento ha contado con la intervención de Monseñor Xabier Gómez, obispo de Sant Feliu de Llobregat y presidente de la Comisión de Migración de la Conferencia Episcopal Española, quien ha ofrecido una reflexión inspirada en la exhortación pastoral Comunidades acogedoras y misioneras. Identidad y marco de la pastoral con migrantes.

Finalmente, los participantes han compartido actitudes, experiencias y propuestas concretas para reforzar la dimensión pastoral y de acogida en las comunidades parroquiales, inspirados en las palabras del papa Francisco y en el estilo de una Iglesia "acogedora, misionera y fraterna".

"Esta jornada ha sido una experiencia de formación, reflexión y comunión eclesial, que quiere contribuir a seguir construyendo una diócesis más abierta, solidaria y comprometida con las realidades que viven las personas migrantes entre nosotros", destacan.

