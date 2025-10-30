Encuentran a una tortuga envuelta en plásticos en Cala Rajada

Agentes de la Guardia Civil y personal de Salvamento Marítimo rescataron el pasado martes a una tortuga marina que estaba completamente envuelta en plástico en aguas de Cala Rajada, en el municipio de Capdepera. Los miembros de los equipos de emergencia subieron al animal a bordo de una de sus embarcaciones y la trasladaron al puerto de Portocolom, donde quedó en manos de los especialistas de la Fundación Palma Aquarium. La tortuga fue bautizada como "Mimosa", el nombre de la lancha de Salvamento Marítimo.

Según informa la Guardia Civil, un equipo del Grupo Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) que se encontraban realizando un servicio conjunto con Salvamento Marítimo la zona noreste de la isla localizaron la tortuga, que estaba totalmente envuelta en basura y plásticos, por lo que la subieron a la cubierta de la embarcación con las precauciones debidas.

Una vez a salvo se pusieron en contacto con la Fundación Palma Aquarium para que se hicieran cargo del animal, que fue trasladado al puerto de Porto Colom, donde fue entregada a personal de la fundación para su cuidado y recuperación. El animal fue bautizado como "Mimosa", el nombre de la embarcación de Salvamento Marítimo en la que fue rescatada.

La Guardia Civil recuerda que en caso de localizar una tortuga marina herida hay que comunicarlo al 112, desde donde se trasladará el aviso a un técnico para facilitar las instrucciones pertinentes. Hay que proteger al animal colocándolo a la sombra y tapándolo con una toalla húmeda sin cubrirle la cabeza ni la cloaca y no debemos en ningún caso retirar ningún cabo, anzuelo, hilos, plásticos o redes que aprieten cualquier miembro de la tortuga ya que podríamos perjudicarla más.

La recuperación de tortugas marinas se realiza en el marco del proyecto de conservación y protección de especies marinas amenazadas (tortugas marinas, cetáceos y tiburones) en Balears, apoyado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por los fondos #NextGenerationEU. El servicio de atención a los varamientos de fauna marina en Baleares está apoyado por el COFIB, que pertenece al servicio de protección de especies de la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medi Natural.