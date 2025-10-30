Reforma en Son Sant Joan: El aeropuerto de Palma cierra el módulo D hasta abril

El aeropuerto de Palma cerrará temporalmente el módulo D a partir del próximo 4 de noviembre y hasta el mes de abril, según informa este jueves Aena. De esta manera el gestor aeroportuario prosigue con las obras de reforma de la terminal. Los trabajos en esta zona van a consistir en la renovación integral de todo el techo del módulo.

La ampliación de Son Sant Joan, después de haber superado su tercer verano en obras y un alud de críticas por incidentes que han puesto en entredicho la seguridad, sigue este invierno, cuando la actividad se relaja en el tercer aeropuerto de la red de Aena. Se va a proceder ahora a la sustitución de los sistemas de climatización e iluminación por otros más modernos y eficientes, lo que permitirá una mejora significativa en el rendimiento energético del edificio, según explica Aena en una nota de prensa. Además, se renovará el revestimiento del falso techo.

Con el cierre del módulo D la operativa de los vuelos se trasladará al módulo C. Otra novedad de este invierno es que el módulo A, que normalmente cierra durante la temporada baja, va a permanecer operativo. Este módulo A, donde se concentran los vuelos de llegada y salida de países No Schengen y terceros países, con viajeros que necesitan control de pasaporte, como los británicos, estará abierto para facilitar una gestión más fluida del tráfico de pasajeros.

Las obras que arrancarán la próxima semana son actuaciones que se enmarcan dentro del Plan de Acción Climática de Aena, que promueve un modelo aeroportuario más eficiente, moderno y respetuoso con el entorno, explica la empresa semipública.

La reforma de Son Sant Joan ha estado acompañada de polémica y denuncias por incidentes que han puesto en duda la seguridad de pasajeros y trabajadores. Hasta el Govern llegó a interceder para reclamar explicaciones al director del aeropuerto, Tomás Melgar. Este verano anunció el gestor aeroportuario que las obras van a concluir un año antes de lo previsto. Se quieren completar en 2026, en lugar de en 2027. Se prevé también que el próximo verano los pasajeros no sufran ya molestias.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, llegó a calificar como «nefasta» la gestión de las obras en Son Sant Joan, e incluso acusó al Gobierno central de ver al aeropuerto exclusivamente como una «máquina recaudadora».

Por su parte Aena ha defendido su gestión y la magnitud de una reforma que es la más ambiciosa desde la inauguración de la terminal, en 1997, proyectada por el arquitecto Pere Nicolau y cuenta con un presupuesto de 600 millones de euros. Obras que se están llevando a cabo mientras ha continuado operativo el principal aeropuerto español, tras los de Madrid y Barcelona, con más de 33 millones de pasajeros.