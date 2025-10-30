El precio de una vivienda de 80m2 de segunda mano en Baleares supera los 415.000 euros, según Fotocasa

El precio medio de una vivienda de 80 metros cuadrados (m2) de segunda mano en Baleares se ha situado en 415.850 euros en octubre, según Fotocasa.

Los datos del índice inmobiliario del portal publicados este jueves sitúan al archipiélago balear como la comunidad autónoma con el precio por metro cuadrado más caro del país, con 5.198 euros/m2, lo que supone un aumento del 0,1% en comparación con el mes de septiembre y un 15,9% respecto a octubre de 2024.

En un año, se ha experimentado un incremento en el precio medio de pisos de 80 m2 de más de 57.000 euros, pasando de 358.787 euros en octubre del año pasado a 415.849 euros este mes.

Por municipios, el precio medio de la vivienda de segunda mano ha subido en las 15 localidades analizadas por Fotocasa en comparación con el año anterior.

Así, se han registrado incrementos en Inca (46,2%), Manacor (30,6%), Campos (27,4%), Son Servera (25,7%), Sant Josep de sa Talaia (24,4%), Ciutadella (20,5%), Llucmajor (20,2%), Maó (16,3%), Palma (11,2%), Calvià (8,6%), Santa Eulària des Riu (6,6%), Ibiza (5,4%), Santanyí (3,7%), Alcúdia (3,4%) y Ses Salines (2,5%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en octubre, se sitúan Santa Eulària des Riu con 8.853 euros/m2, Sant Josep de sa Talaia con 7.476 euros/m2, Ibiza con 7.446 euros/m2, Campos con 6.880 euros/m2 y Calvià con 6.768 euros/m2.

Le siguen, Santanyí (5.393 euros/m2), Palma (4.989 euros/m2), Ses Salines (4.879 euros/m2), Ciutadella (4.339 euros/m2), Alcúdia (4.271 euros/m2), Llucmajor (4.246 euros/m2), Capdepera (4.007 euros/m2), Son Servera (3.847 euros/m2), Maó (3.314 euros/m2), Manacor (3.082 euros/m2) e Inca (2.737 euros/m2).

La directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha señalado que el crecimiento del precio en Baleares ha sido "sostenido y de gran intensidad" en los últimos años, lo que ha impulsado un "fuerte desequilibrio" entre la oferta y la demanda.

Actualmente, ha indicado, el valor medio se sitúa a un 5,5% de los máximos históricos registrados en 2007. "Madrid y Baleares destacan por situarse por primera vez por encima de los 5.000 euros/m2, un hito que las equipara a las principales capitales europeas", ha agregado.