Palma acoge una conferencia sobre la conversión de los patios escolares en refugios climáticos: "Hay que reducir la temperatura que sufre el alumnado"

La arquitecta Cristina Llorente, especialista en políticas públicas y directora desde 2009 del colectivo Arquitectives, ofreció una conferencia en el Estudi General Lul·lià sobre la necesidad de impulsar los refugios climáticos en las escuelas como respuesta al aumento de las temperaturas y al efecto de isla de calor en los entornos urbanos.

La conferencia, presentada por Joan Riera, exsubdirector de Diario de Mallorca, ahondó en la necesidad de transformar profundamente los patios escolares en las ciudades, ya que los modelos actuales “impiden crear verdaderos refugios climáticos”.

Llorente recordó que en ciudades como Barcelona ya se aplican desde hace años proyectos de refugios climáticos, gracias a redes consolidadas, y que en París trabajan con las llamadas escuelas oasis. En Mallorca, destacó la iniciativa de Manacor, que desarrolla un proyecto de patios escolares adaptados como refugios climáticos.

Además, la arquitecta mencionó el nuevo patio refugio climático de la escuela Marjades, en Sóller, donde se sustituyó el pavimento impermeable por uno permeable y más blando, se plantaron árboles y especies locales y se recuperó una cisterna para almacenar agua.

Palma acoge una conferencia sobre la conversión de los patios escolares en refugios climáticos / .

La arquitecta advirtió que los centros urbanos son los más afectados por el calor debido al modelo urbano actual: “El diseño de ciudad no está ayudando a reducir este fenómeno; empezando por las superficies impermeables en las calles, que hacen que se acumule el calor, y por los edificios, que no dejan pasar las corrientes de aire”. En este sentido, criticó la tala de árboles en Palma: “Es una estrategia extraña cuando la temperatura va aumentando con el cambio climático”.

Llorente defendió que los patios escolares son “una gran oportunidad” para crear espacios más saludables: “Actualmente, responden a normativas que obligan a tener pistas de cemento, lo que los hace invivibles durante buena parte del año”.

La arquitecta explicó que la solución pasa por modificar la normativa educativa para incorporar sombra, vegetación y agua en estos espacios, con el objetivo de reducir la temperatura tanto del alumnado como de la ciudadanía que pueda hacer uso de ellos.

Llorente señaló que “hay muchas escuelas interesadas” en seguir este camino, pero que se encuentran con normativas que obligan a mantener pistas deportivas de cemento: “Pensamos que se puede hacer deporte de otras maneras, pero esta exigencia impide que muchas escuelas puedan optar a transformarse”.

La arquitecta añadió que en los centros escolares del núcleo urbano el margen de actuación es mínimo: “Prácticamente, todo el patio es una pista deportiva”.