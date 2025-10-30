Mallorca se queda con un solo PET-TAC operativo en Son Espases mientras la Clínica Rotger renueva su equipo

Mallorca funciona estos días con un solo PET-TAC operativo, el de Son Espases, mientras que el otro equipo que hay en la isla, ubicado en la Clínica Rotger, estará parado varias semanas mientras se renueva todo el dispositivo, un proceso que se alargará hasta principios de diciembre.

Desde la clínica explican que se trata de una "situación puntual" motivada por el cambio del equipo anterior, que se sustituye por uno de los modelos más modernos del Estado. El relevo requiere desmontar la máquina antigua, instalar la nueva, calibrarla y formar al personal que la utilizará, lo que ha obligado a detener la actividad durante unas semanas.

Mientras tanto, Son Espases ha intensificado su actividad para cubrir la demanda y atender los casos más urgentes. Fuentes de la clínica Rotger aseguran que se están derivando los pacientes con una prioridad clínica alta, aquellos para los que la prueba resulta imprescindible para avanzar en el diagnóstico o tratamiento. El resto esperará a que la nueva máquina de la Rotger entre en funcionamiento; la idea es que esté operativa, aproximadamente, a principios de diciembre. Esta semana se ha derivado a cinco pacientes al hospital público y la semana pasada a tres, todos ellos necesitaban

Una prueba para saber si el cáncer se extiende

El PET-TAC es una prueba de diagnóstico por imagen que permite detectar la extensión de un tumor o comprobar si un tratamiento está funcionando. Es una herramienta esencial en oncología porque ofrece información muy precisa sobre la actividad metabólica de las células, algo que otras pruebas, como el TAC o la resonancia magnética, no pueden mostrar.

En Baleares solo hay tres equipos PET-TAC: dos en Mallorca (Son Espases y la Clínica Rotger) y uno más en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, en Ibiza. El de la Rotger, gestionado por el grupo Quirónsalud, atiende sobre todo a pacientes del sistema privado.

En todo caso, desde la clínica aseguran que la renovación supondrá una mejora significativa para los pacientes, ya que aportará beneficios como una mayor calidad de la imagen o una detección más precisa de tumores.