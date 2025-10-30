Mallorca, en alerta naranja: estas son las zonas donde más lloverá, según la Aemet
El aviso se ha activado en gran parte de la isla ante el riesgo de precipitaciones intensas que podrían dejar acumulados de más de 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora
Los restos de las bajas presiones que dejaron ayer lluvias torrenciales en Huelva se acercan a Baleares. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja en gran parte de Mallorca por precipitaciones y tormentas que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.
El aviso, que estará en vigor hasta el mediodía de este jueves, afecta a los municipios del norte y del nordeste de la isla. El resto, permanecerá en alerta amarilla.
Recomendaciones ante la alerta naranja
Mientras los avisos estén en vigor, el servicio de emergencias del 112 aconseja asegurar puertas y ventanas, permanecer en las zonas altas de la vivienda y retirar del exterior todo aquello que pueda ser arrastrado por el agua. También se recomienda trasladar medicamentos, documentos, objetos de valor, comida y agua potable, así como productos peligrosos, a lugares elevados. Además, se debe evitar permanecer en sótanos y garajes y, si el agua ya ha entrado en la casa, desconectar el interruptor general de la electricidad.
En el exterior, se recuerda la importancia de mantenerse alejado de torrentes y zonas inundables en el campo, mientras que en áreas urbanas se recomienda buscar refugio en un edificio. Se insiste asimismo en no caminar por zonas con agua en movimiento, dado que la velocidad del agua incrementa el peligro.
En cuanto a la carretera, Emergencias aconseja evitar los desplazamientos en coche salvo que sea absolutamente necesario. Si se debe circular, se recomienda moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y hacerlo preferiblemente por autopistas, autovías y carreteras principales.
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
- Cierre de comercios en Mallorca: por qué en Capdepera casi no quedan tiendas
- Juan Miguel Ferrer, líder de los restauradores de Mallorca: 'Prohens tiene que ser la Ayuso mediterránea y quitarse los complejos
- Alerta por lluvias en Mallorca: consulta aquí el radar en tiempo real
- Despiden a un trabajador de Ryanair por increpar a gritos a una compañera en el aeropuerto de Palma