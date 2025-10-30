Mallorca, en alerta por lluvias intensas este jueves: consulta aquí el radar en tiempo real

La intensidad del frente asociado a borrascas atlánticas que llega a Mallorca en las próximas horas ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a ampliar la alerta amarilla prevista para este jueves 30 de octubre a toda la isla. Inicialmente, el aviso afectaba solo al sur y levante, pero la previsión actualizada incluye también el norte, el oeste y la Serra de Tramuntana, donde se esperan chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta y granizo.

El aviso estará activo desde las 6.00 hasta las 19.00 horas, con precipitaciones que podrían alcanzar 20 litros por metro cuadrado en una hora en buena parte del territorio. En el sur y levante, las lluvias podrán ser más intensas, con acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en tres horas, según informa la Aemet. Desde el Servicio de Emergencias 112 Illes Balears se recomienda extremar la precaución en la carretera, evitar zonas inundables y no aparcar en torrentes o puntos bajos, además de llamar al 112 ante cualquier situación de riesgo.

Una tregua para el viernes

La situación meteorológica tenderá a mejorar este viernes 31 de octubre, cuando no hay avisos activos en vigor. Se espera una jornada más tranquila, con intervalos nubosos que darán paso a cielos poco nubosos y temperaturas suaves, según la previsión de la Aemet. No obstante, el paso de los frentes atlánticos continuará dejando inestabilidad puntual durante el fin de semana, especialmente en el norte de la isla.

Consulta aquí el radar de lluvias en tiempo real

Para seguir la evolución del frente y comprobar en qué zonas de Mallorca está lloviendo en cada momento, puedes consultar el radar de lluvias en tiempo real incluido en esta noticia. El mapa interactivo muestra la intensidad y el desplazamiento de las precipitaciones, actualizado minuto a minuto para facilitar el seguimiento del temporal.