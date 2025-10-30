Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mallorca, en alerta por lluvias intensas este jueves: consulta aquí el radar en tiempo real

La Aemet amplía el aviso amarillo a toda la isla por un frente atlántico que dejará chubascos localmente fuertes y tormentas hasta la tarde

La intensidad del frente asociado a borrascas atlánticas que llega a Mallorca en las próximas horas ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a ampliar la alerta amarilla prevista para este jueves 30 de octubre a toda la isla. Inicialmente, el aviso afectaba solo al sur y levante, pero la previsión actualizada incluye también el norte, el oeste y la Serra de Tramuntana, donde se esperan chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta y granizo.

El aviso estará activo desde las 6.00 hasta las 19.00 horas, con precipitaciones que podrían alcanzar 20 litros por metro cuadrado en una hora en buena parte del territorio. En el sur y levante, las lluvias podrán ser más intensas, con acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en tres horas, según informa la Aemet. Desde el Servicio de Emergencias 112 Illes Balears se recomienda extremar la precaución en la carretera, evitar zonas inundables y no aparcar en torrentes o puntos bajos, además de llamar al 112 ante cualquier situación de riesgo.

Una tregua para el viernes

La situación meteorológica tenderá a mejorar este viernes 31 de octubre, cuando no hay avisos activos en vigor. Se espera una jornada más tranquila, con intervalos nubosos que darán paso a cielos poco nubosos y temperaturas suaves, según la previsión de la Aemet. No obstante, el paso de los frentes atlánticos continuará dejando inestabilidad puntual durante el fin de semana, especialmente en el norte de la isla.

Noticias relacionadas

Consulta aquí el radar de lluvias en tiempo real

Para seguir la evolución del frente y comprobar en qué zonas de Mallorca está lloviendo en cada momento, puedes consultar el radar de lluvias en tiempo real incluido en esta noticia. El mapa interactivo muestra la intensidad y el desplazamiento de las precipitaciones, actualizado minuto a minuto para facilitar el seguimiento del temporal.

Fernando Simón: "Habrá otra pandemia: no podemos permitir que tenga el mismo impacto que la del covid"

Mallorca, en alerta por lluvias intensas este jueves: consulta aquí el radar en tiempo real

Mallorca se queda con un solo PET-TAC operativo en Son Espases mientras la Clínica Rotger renueva su equipo

Los hermanos Vidal enseñan a los jóvenes mallorquines a 'hackear' su vida

Palma acoge una conferencia sobre la conversión de los patios escolares en refugios climáticos: "Hay que reducir la temperatura que sufre el alumnado"

El supuesto predicador salafista se desvincula de los vídeos yihadistas: “Los vídeos no son míos, no los he hecho yo”

Estupor en el alquiler vacacional por los fallos del Consell de Mallorca con las plazas turísticas: "Nos acosan a los legales"

El Govern tramita varios proyectos energéticos en Mallorca pese a vulnerar la ley

