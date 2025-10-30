Los hermanos Vidal enseñan a los jóvenes mallorquines a 'hackear' su vida

El pasado martes, el Trui Teatre se llenó de jóvenes y ganas de aprender de otra forma. Allí se celebró el II Foro de Educación Financiera, organizado por Diario de Mallorca y patrocinado por CaixaBank, un encuentro que rompió moldes y consiguió que hablar de dinero fuera todo menos aburrido.

La encargada de la bienvenida fue Pilu Abad, directora de Banca de Particulares de CaixaBank en Balears, que presentó ImaginBank, el primer banco cien por cien digital, pensado para jóvenes y con un firme compromiso con la sostenibilidad.

‘Hackea tu vida con las finanzas’

El primer ponente fue Josep Vidal, experto en finanzas y fundador de Elevadoos, una academia que enseña a jóvenes a entender y gestionar el dinero con responsabilidad, creatividad y propósito. “¿Quién de vosotros se aburre en clase?”, preguntó. Hasta los profesores levantaron la mano. “La mayoría. No porque seamos tontos ni porque el profe sea malo, sino porque lo que nos cuentan no nos importa”.

Vidal explicó que, tras años de búsqueda, había descubierto las tres cosas que realmente importan en la vida: salud, dinero y amor. Y recordó que cada uno debe asumir la responsabilidad de aprender sobre ellas. “Yo solo domino una: el dinero”, confesó. “¿A quién le molaría tener una vida que solo el 1 % tiene?”. “De jóvenes tenemos energía y tiempo, pero no dinero. De adultos, nos falta tiempo. De mayores, falta energía. ¿Cómo hackeamos el sistema? Si de jóvenes conseguimos dinero, podremos comprar tiempo y ganar salud. Pero no nos están enseñando a ganar dinero”.

Todos escuchaban en silencio cuando habló de Rockefeller, “el mayor billonario de la historia, diez veces Elon Musk”, y de cómo el modelo educativo actual nació de sus fábricas. “Las escuelas tienen el mismo horario que las fábricas. Está pensado para que no os moleste entrar en una cuando salgáis de clase”.

Con humor y descaro, animó a los estudiantes a pensar fuera del molde: “Sois la primera generación que podrá decidir cuánto tiempo quiere vivir. Algunos de vosotros tendréis que escoger si queréis morir o no. Los robots harán los zapatos, ChatGPT escribirá y las impresoras 3D fabricarán todo. Los trabajos que conocéis desaparecerán. Así que no os preparéis solo para trabajar, preparaos para pensar”.

Entre anécdotas y ejemplos, contó historias de sus alumnos: Osiris, un chico de 13 años que viaja a China para negociar proveedores de su empresa de gafas y ha creado Orator.ia para ayudar a influencers a expresarse; o Luzía, que cumplió su sueño de tener su propio caballo, valorado en 10.000 €, en solo tres semanas al encargase de las redes de la empresa familiar. “En Elevadoos no decimos que algo sea imposible. Si mi ambición es grande, asumo la responsabilidad que conlleva”, aseguró.

Antes de terminar, regaló a los asistentes una masterclass y presentó a su “referente”, su hermano Jaume Vidal: “No es del 1 %, sino del 0,001 %. El que más me ha enseñado”.

‘Aprender a ganar y perder 2 millones’

Jaume Vidal subió al escenario. Inversor en Bolsa y mentor en finanzas personales, comenzó: “Gané 2,5 millones de euros… y los perdí”. “Mi hermano y yo no estudiamos finanzas, pero nuestro padre nos metió en este mundo. Nos juzgaba por el dinero que teníamos, pero lo hacía porque quería que fuésemos libres. Hace años tuvo una gran deuda… y tomó una decisión de la que no quiero hablar. Por eso decidimos que nadie más debería sufrir por dinero”.

Jaume repasó su trayectoria: malas notas, TDAH, 15 trabajos distintos, de camarero a profesor de zumba, pasando por emprendedor de un restaurante de churros. “Ahorraba lo que podía, pero invertía casi todo en bolsa. A los 23 podía vivir de ello”. Sin embargo, el éxito le pasó factura: “Llegué a 2,5 millones. Me creía Dios. Y eso me hizo caer. En un día perdí 265.000 euros. Perdí todo. Y también la confianza de mi familia, amigos y alumnos”.

Aun así, su relato no fue de derrota, sino de aprendizaje. “Fui a Italia a vender vino, lo que me daba excelentes comisiones. Dormía en el coche para invertir todo lo posible, y pasé a tener tres casas en dos años. No por suerte, sino porque entendí que fallar no te define. Lo que te define es levantarte”. Añadió: “Tienes que aprender a decepcionar: no puedes gustar a todos, pero sí puedes ser fiel a ti mismo.”

Y concluyó con una advertencia al estilo de su hermano: “La mitad de las profesiones desaparecerán. No se trata de dejar los estudios, sino de pensar diferente. Potencia tu diferencia, porque esa es tu ventaja”.

Con ponentes que hablan el mismo idioma que los jóvenes y ejemplos reales de superación, el Foro de Educación Financiera volvió a dejar claro que la educación financiera no es solo una herramienta económica, sino una forma de libertad personal. Una apuesta que Diario de Mallorca y CaixaBank siguen impulsando para preparar a las nuevas generaciones para el futuro.