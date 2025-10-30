El Govern tramita varios proyectos energéticos en Mallorca pese a vulnerar la ley

El Govern balear continúa tramitando proyectos energéticos que incumplen la nueva Ley 5/2025, aprobada el pasado julio, que restringe la figura de Declaración Industrial Estratégica exclusivamente a iniciativas renovables vinculadas con procesos de industrialización o modernización de la actividad industrial.

Pese a la claridad del texto legal —que entró en vigor el 25 de julio—, la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático ha seguido declarando estratégicos varios proyectos puramente energéticos, sin relación alguna con actividades industriales. Entre ellos destacan Can Rubiol (Marratxí), Agrupación Macrina (Palma), Jilguero ST1 (Pollença) y BESS Lloreta (Alcúdia), todos ellos dedicados al almacenamiento de energía renovable.

"La incompetencia del conseller Sáenz de San Pedro llega hasta el punto de tramitar proyectos con una ley que ya no les es aplicable", explica el diputado de Més Ferran Rosa. Desde Més per Mallorca han exigido la paralización inmediata de todos los proyectos afectados. "¿Cómo puede ser que, con todos los informes que deben pasar, se apruebe tramitar un proyecto que incumple de forma flagrante la normativa?", se pregunta el diputado. En este sentido, reclama que se depuren responsabilidades.

Depurar responsabilidades

Més per Mallorca denuncia que, según la normativa vigente, estos proyectos no pueden acogerse al régimen excepcional de autorización exprés previsto para los industriales estratégicos. De hecho, al ubicarse en suelo rústico, solo podrían autorizarse mediante declaración de interés general o si estuvieran recogidos explícitamente en los planes territoriales o sectoriales.

Pese a ello, la conselleria ha mantenido su tramitación ordinaria, publicándolos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) durante los meses de septiembre y octubre. "Es una interpretación forzada de la ley, que podría ser anulada judicialmente", advierte el diputado de Més per Mallorca, Ferran Rosa.

El cambio normativo también afecta a proyectos ya en exposición pública antes de la entrada en vigor de la ley, como PFV Bugadera y Duralló (Palma y Valldemossa), PBAT Mejor Storage (Sant Llorenç des Cardassar), BLUMA ST1 (Palma) y Son Oms BESS1 y BESS2 (Palma). En todos ellos, la declaración de interés industrial estratégico ya no sería aplicable.