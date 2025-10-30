El Govern activa los preparativos para el eclipse solar de 2026 en Baleares: preocupa la masificación y el riesgo de incendios

El Govern se prepara para el gran el eclipse solar del próximo 12 de agosto de 2026. La conselleria de Presidencia ha reunido esta mañana en Palma a expertos en astronomía y representantes institucionales para empezar a coordinar los pasos que tendrá que dar el Ejecutivo autonómico de cara al evento astronómico del siglo, un fenómeno que, según expertos en la materia, podría llegar a colapsar algunos puntos de las islas. De este modo, Baleares mueve ficha diez días después de haberlo hecho la Xunta de Galicia, el primer lugar en el que podrá contemplarse el eclipse solar total, siendo estas dos las comunidades que hasta ahora habían estado a la cola en el diseño del operativo para el gran día. En agosto, Catalunya ya se había reunido con las principales asociaciones astronómicas.

Las asociaciones citadas por el Govern -la Fundació Astronomia Astronàutica Mallorca (FIAAM), de l’Observatori Astronòmic de Mallorca (OAM) i de l’Associació Astronòmica de Mallorca (AstroMallorca)- han hecho entrega de un documento con los lugares desde los que se podrá observar el espectáculo solar que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan que de actuación ante el posible colapso de la red viaria de cualquiera de las islas, en especial Mallorca por la vista privilegiada que ofrecerá la Serra de Tramuntana.

Imagen de los tiempos del eclipse en Mallorca / DM

Desde el Govern y la Dirección General de Emergencias han reconocido que uno de los principales focos de preocupación sobre la jornada del 12 de agosto del 2026 es la más que probable masificación de los puntos con mejor visibilidad. El fenómeno, además, se producirá en plena temporada turística, momento de intensa presión demográfica en el archipiélago.

"Haremos un plan de actuación con dos vertientes: la protección de la ciudadanía para que puedan disfrutar de este espectáculo de manera segura y sin que se nos colapse la isla; y, por otro lado, dar seguridad a la comunidad científica, que al final es al estudiadora y la conocedora del tema, para que puedan hacer su trabajo un poco más separado de lo que es la población en general", explicaba tras la reunión la consellera de Presidencia, Antonia Estarellas, quien también confesaba que este eclipse solar se convertía "en un reto en un momento en el que las islas tienen mucha presión humana y también tiene el riesgo de incendios activado". Por ello, ha añadido, "necesitamos mucha colaboración".

En el Govern "faltan muchos datos" todavía, explicaba la consellera, para saber a ciencia cierta qué pasara el día del eclipse, pero la preocupación de que el posible colapso viario genere "tapones en diversos lugares" empuja a las instituciones a organizarse para "ser capaces de reorganizar estos flujos". "Lo que más preocupa es evitar el colapso y que no tengamos un incendio forestal. Conocemos el territorio que tenemos y las dificultades de la Serra en cuanto a desplazamientos, peor tendremos que poner en marcha un plan de protección y de movilidad", resumía Estarellas.

Para vertebrar y ejecutar los futuros planes se ha creado una comisión permanente conformada por el FELIB, los consells insulares, organismos como la Dirección General de Emergencias y la de Universidades y la comunidad científica para, en palabras de la consellera, "hacer un plan de no concentración solo en dos puntos de la isla". Para ello, y entre otras medidas, darán a conocer puntos diversos a los Ayuntamientos para que puedan promocionar su municipio "y evitar así la concentración solo en la Serra".

Por su parte, el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha añadido que además de la importancia de atajar la posible masificación que se genere en distintos puntos también se llevará a cabo una campaña de divulgación "para que este evento no se convierta en una situación de daño". El responsable de Emergencias ha recordado que la exposición directa a estos fenómenos astronómicos puede causar, por ejemplo, lesiones oculares.

"Lo importante es poder tener una caracterización del fenómeno. ¿Cuánta gente vamos a tener?, ¿dónde? y, ¿cómo podemos gestionar esos espacios para que no se genere un riesgo añadido?", explicaba.

Un fenómeno único en Mallorca

Mallorca será uno de los enclaves con vistas privilegiadas al evento astronómico del siglo. La luna tapará completamente el sol al atardecer, justo antes de la puesta de sol. El eclipse será total en la isla entre las 20,31 horas y las 20,33 del 12 de agosto de 2026.

Según el Instituto Geográfico Nacional, que sigue los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, España será el mejor lugar del mundo para ver el acontecimiento astronómico, por lo que cabe esperar que se desplazarán numerosos cazadores de eclipses y turistas a nuestro país. Además, se da la circunstancia de que el eclipse antecede a la noche del máximo de las Perseidas. Así, mucha gente permanecerá en el lugar de observación del eclipse para disfrutar luego con la lluvia de estrellas.

En plena temporada, y con algunos hoteles sin reservas desde hace más de dos años, el fenómeno astronómico del siglo reunirá a cientos de aficionados y curiosos en multitud de puntos del archipiélago. Este mismo año, el 12 de agosto, AstroMallorca ya organizaba los primeros simulacros de eclipse, que reunió a un grupo de aficionados en el faro de Cap Blanc, en Llucmajor, ataviados con gran cantidad de equipo especializado.

Pero no solo los interesados en la astronomía han empezado con los preparativos. La industria turística también ha movido ficha. AIDA Cruises, compañía habitual en el puerto de Palma, ha organizado una programación especial para "experimentar la fascinante maravilla natural" que oscurecerá el cielo de repente. Se podrá disfrutar del espectáculo de minuto y medio con navieras como la germana, con dos de sus cruceros habituales en la isla que zarparán desde Ciutat en esas fechas sagradas para el astroturismo. A bordo de uno de sus barcos, el Aida Stella, se podrá seguir el espectáculo cósmico con la luna de protagonista desde el mismo puerto palmesano: desde una suite por 3.900 euros por pasajero.

A nivel gubernamental también se producirá un gran despliegue. Trece ministerios se van a coordinar, a través de una comisión coliderada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el de Transportes y Movilidad Sostenible, para garantizar la seguridad de cara al eclipse total de sol.