El futuro polvorín de Son Sant Joan solo tendrá armas para defender la base de Palma

El Ejército no tiene previsto almacenar en el polvorín de Son Sant Joan material militar de ataque, sino solo armas de defensa. El coronel jefe del sector aéreo de Palma y jefe de la base de Son Sant Joan, Carlos de Montemayor, ha sido el primer mando militar que ha aclarado por primera vez algunos detalles del proyecto que se pretende llevar a cabo en esta instalación de Palma, construyendo un polvorín para almacenar armamento. El militar, que se quejó de que se han vertido muchas noticias falsas sobre este proyecto, quiso dejar claro que el polvorín no almacenará misiles, ni mucho menos armamento nuclear. “Se trata de un proyecto muy antiguo, en el que se determinó que era necesario tener material para defendernos en la propia base, en lugar de traerlo desde el cuartel de Puntiró”. Por lo tanto se trataría de una estrategia de logística y no de otro tipo de estrategia militar.

Carlos de Montemayor quiso que quedara muy claro que el proyecto previsto es construir un almacén para guardar armamento y que todas las obras que se lleven a cabo se harán seguiendo los parámetros de seguridad. Sin entrar en detalles sobre las armas concretas que se trasladarán a este futuro almacén, al tratarse de una estrategia secreta del Ejército, el coronel indicó que se almacenará el material imprescindible “para nuestro uso cotidiano” en la base militar aérea de Son Sant Joan.

El coronel reconoció que él mismo desconocía muchos de los detalles de este proyecto, como por ejemplo cuándo se iniciarán las obras de este nuevo polvorín, o las armas concretas que se almacenarán. Sin embargo, aseguró que se trata más bien de un material militar que únicamente se utilizaría en una hipotética defensa de esta base militar de Palma y nunca en una acción de ataque. “Me pongo en el peor de los casos, pero tenemos que estar preparados para repeler un posible ataque y defendernos. El material que se depositará en este polvorín será para defender las islas y para defender a España”, aclaró.

Montemayor también lanzó un mensaje de tranquilidad hacia la población ante la polémica que ha suscitado este proyecto militar, sobre todo a los vecinos de sa Casa Blanca, que es la población más cercana a la base de Son Sant Joan. Aseguró que este armamento que llegará a Mallorca, en el peor de los casos, “no afectará a ninguna estructura civil, ni tampoco al aeropuerto o al personal de la base”.

Aunque se ha señalado que el nuevo almacén estará preparado para recibir armamento de hasta 75 mil kilos, Montemayor aclaró que únicamente tendrá armas para una defensa inmediata de la base de Palma, para repeler un hipotético ataque, al ser una instalación estratégica.