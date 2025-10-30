Una familia de Baleares debe destinar la mitad de sus ingresos para alquilar una vivienda, según Idealista

Una familia media de Baleares debe destinar el 50% de sus ingresos netos para poder alquilar una vivienda en el tercer trimestre de 2025, por encima de la media estatal del 36%, según un estudio de Idealista.

El archipiélago se convierte así, por detrás de Málaga (52%), en la segunda provincia que requiere una mayor tasa de esfuerzo para el alquiler de un inmueble.

Le siguen Barcelona (44%), Valencia (39%), Santa Cruz de Tenerife (39%), Alicante (38%), Madrid (37%), Las Palmas (37%) y Guipúzcoa (34%).

A su vez, ha indicado el portal inmobiliario en un comunicado, los baleares necesitan emplear el 47% de sus ingresos netos para poder acceder a la compra de una vivienda, también por encima del promedio nacional, que se sitúa en el 25% sin tener en cuenta los ahorros necesarios para obtener financiación.

En este caso las Islas sí registran el porcentaje más elevado de ingresos que una familia media necesitaría para comprar una vivienda, esta vez por delante de Málaga (45%), Santa Cruz de Tenerife (35%), Alicante (30%), Madrid (26%) y Las Palmas (25%).

Aunque en Palma las cifras son un poco menos elevadas, la capital balear es la que exige una mayor tasa de esfuerzo tanto para el alquiler de un inmueble, del 46%, y para la compra, del 45%.

Por lo que respecta al alquiler le siguen Barcelona (45%), Málaga (41%), Valencia (40%), Alicante (39%) y Madrid (39%), mientras que en la compra lo hacen Málaga (38%), San Sebastián (38%), Madrid (33%) y Barcelona (31%).

El portal inmobiliario ha sostenido que estas tasas de esfuerzo tan elevadas se deben a la falta de oferta y al consiguiente aumento de los precios.

Además, ha recordado que la tasa máxima tanto para alquilar una vivienda de dos habitaciones como para comprar recomendada por los expertos es del 30%, por lo que Baleares y Palma están por encima.