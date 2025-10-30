Estupor en el alquiler vacacional por los fallos del Consell de Mallorca con las plazas turísticas: "Nos acosan a los legales"

En el sector del alquiler vacacional reina "el desánimo". Un día después de que el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, reconociera el "fracaso" de su departamento para llevar adelante la primera convocatoria de adquisición de plazas de alquiler turístico después tres años de moratoria se transmite estupor ante esta situación. Casi dos meses después de que se abriera el proceso se está notificando a los interesados su anulación sin que se les indique cuándo se volverá a poner en marcha. "La gente siente que acosan a los legales y no cierran ningún ilegal".

Por ahora la Asociación de Viviendas Turísticas de Baleares (Habtur) no se ha pronunciado tras las explicaciones públicas de Rodríguez a petición de la oposición socialista en un pleno extraordinario en el Consell de Mallorca en el que le pidieron cuentas de su gestión. La patronal no ha tenido una relación fluida con el conseller, su último enfrentamiento fue a raíz de los datos difundidos por su departamento según los cuales el 40 % de la oferta de las viviendas turísticas que se anuncian en plataformas como Airbnb son ilegales. Entonces Habtur le acusó de generar alarma y “estigmatizar” al sector y puso en duda la fiabilidad del análisis difundido. Y ese es el sentimiento que transmiten voces de la gestión del alquiler vacacional. "La gente está cansada de recibir palos y desanimada, y a la vez muy cabreada".

A ese desánimo generalizado se suma la frustración de que se desconoce cuándo se volverá a poner en marcha otra vez la convocatoria que debía haberse celebrado en septiembre, entre el 1 y el 15 del mes, con 654 plazas de alquiler turístico. "En enero es la segunda convocatoria, estamos casi a 1 de noviembre, se van a acumular", externa una gestora que ha concurrido para conseguir plazas para una de sus clientes.

Otras fuentes transmiten cómo está viviendo el alquiler vacacional la gestión de su sector desde el Consell de Mallorca, con las competencias en Turismo: "Acosan a los legales haciéndoles inspecciones y no cierran ningún alojamiento ilegal".

Frustración con el intercambio de plazas

También hay frustración con el intercambio de plazas entre particulares. Este es otro procedimiento que introdujo el decreto ley del Govern Prohens. Permite la adquisición de plazas turísticas que provengan de bajas voluntarias de su titular que puede designar a una tercera persona para que las compre y se pueden destinar a una nueva vivienda turística o para ampliar plazas en una ya existente.

Hay quien inició un proceso de intercambio en julio y cuatro meses después "no han resuelto el expediente", mientras desde Turismo "marean" a los solicitantes. En teoría el Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT) tiene tres meses para resolver y notificar estos expedientes.

"Estamos en un limbo y la gente que tiene plazas y no las usa lo aprovechará"

"Se está llegando a pedir el doble del precio de una plaza turística", es decir, hasta 7.000 euros. "Es la ley de la oferta y la demanda y dado la ineficacia del Consell con la venta de plazas van a subir el precio", se vaticina. "Estamos en un limbo y la gente que tiene plazas y no las usa lo aprovechará"

Sobre la abortada convocatoria de venta de plazas de septiembre el conseller de Turismo explicó el martes que primero, el 1 de septiembre, falló por la caída del sistema de identificación telemática Cl@ve y en el segundo intento, al día siguiente, el sistema informático de la institución insular no fue capaz de aguantar la "avalancha" de solicitudes. Se había previsto que podría soportar hasta 10.000 solicitudes el sistema de la Diputación de Albacete, la propietaria y gestora del programa que utiliza el Consell.

"Se está llegando a pedir el doble del precio de una plaza turística", hasta 7.000 euros

"Me sorprendió que el 1 de septiembre antes de las nueve de la mañana ya no funcionaba el programa, ya salía en la web el mensaje de que se pasaba al día siguiente", comenta una de las solicitantes de plazas. "Hay muchas más personas interesadas que plazas ofertadas", se observa recordando que va a primar el orden de entrada de las solicitudes para concederlas. "Si todos nos vamos a poner a la vez a pedirlas cómo lo van a resolver? Ese sistema está abocado al fracaso", se advierte.