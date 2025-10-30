Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma

La creadora de contenido @b_bydidi mostraba en sus redes sociales los mensajes que recibía la víctima por parte de los acosadores

Sede de la conselleria de Educación en el polígono Son Fuster

Sede de la conselleria de Educación en el polígono Son Fuster / GUILLEM BOSCH

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

La conselleria de Educación ha activado el protocolo por acoso en un instituto de Palma tras la denuncia pública de una influencer que mostraba en sus redes sociales los mensajes que recibía la víctima por parte de los acosadores. Según han explicado a este diario fuentes de la conselleria, la víctima sí que es una alumna del centro educativo de Ciutat, pero los agresores no.

La creadora de contenido @b_bydidi venía denunciando desde ayer por la tarde a través de sus redes que un alumno de un instituto de la capital balear estaba siendo víctima de bullying por parte de otro grupo de jóvenes. Según cuenta la influencer en uno de sus vídeos, los acosadores se habían creado una cuenta de TikTok a través de la que amenazaban a la víctima.

En esa misma cuenta de TikTok, añade @b_bydidi, había aparecido esta semana un vídeo donde la víctima era agredida físicamente y una foto de la misma con insultos hacia su persona que fueron borrados posteriormente. La gravedad del acoso escaló cuando los agresores escribieron el siguiente mensaje en la descripción de la cuenta: "Hazte un Sandra Peña. Te damos dos días".

Esta creadora de contenido asegura haber estado en contacto con la víctima, quien ha compartido con ella capturas de los mensajes que recibía a través de redes sociales. "Eres una albóndiga", "No vale la pena que sigas aquí" o "Solo haces daño", son algunas de las descalificaciones más leves que llegó a recibir la víctima.

Noticias relacionadas y más

Tras el vídeo denuncia de @b_bydidi, que ya roza el medio millón de visitas, el instituto y la conselleria de Educación han activado los protocolos previstos para casos de acoso y ya trabajan en el caso.

Si necesitas ayuda o vives una situación complicada en tu centro escolar, llama al teléfono 900 018 018 o contacta con los siguientes chats en línea (pincha aquí para el chat de menores y aquí para el de adultos)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
  2. Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
  3. La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
  4. La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
  5. Cierre de comercios en Mallorca: por qué en Capdepera casi no quedan tiendas
  6. Juan Miguel Ferrer, líder de los restauradores de Mallorca: 'Prohens tiene que ser la Ayuso mediterránea y quitarse los complejos
  7. Alerta por lluvias en Mallorca: consulta aquí el radar en tiempo real
  8. Despiden a un trabajador de Ryanair por increpar a gritos a una compañera en el aeropuerto de Palma

Los acusados alegan que los vídeos que grabaron en Mallorca eran para que los jóvenes “no vayan a Siria a combatir”

Los acusados alegan que los vídeos que grabaron en Mallorca eran para que los jóvenes “no vayan a Siria a combatir”

Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma

Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma

Carlos Gómez, nuevo director comercial de Hotels Viva

Carlos Gómez, nuevo director comercial de Hotels Viva

Taltavull pide a la Iglesia que combata el rechazo creciente hacia los migrantes: "Acoger, proteger, acompañar e integrar"

Taltavull pide a la Iglesia que combata el rechazo creciente hacia los migrantes: "Acoger, proteger, acompañar e integrar"

La Compañía de Jesús cede parte de su edificio en Palma a la Fundación Monti-Sion Solidària

La Compañía de Jesús cede parte de su edificio en Palma a la Fundación Monti-Sion Solidària

La realidad del alumnado marroquí en Baleares: vidas escolares muy cortas por el peso de la discriminación y la necesidad económica

La realidad del alumnado marroquí en Baleares: vidas escolares muy cortas por el peso de la discriminación y la necesidad económica

La base de Son Sant Joan celebra su 75 aniversario con una jornada de puertas abiertas

La base de Son Sant Joan celebra su 75 aniversario con una jornada de puertas abiertas

El Govern activa los preparativos para el eclipse solar de 2026 en Baleares: preocupa la masificación y el riesgo de incendios

El Govern activa los preparativos para el eclipse solar de 2026 en Baleares: preocupa la masificación y el riesgo de incendios
Tracking Pixel Contents