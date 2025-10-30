Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma

La conselleria de Educación ha activado el protocolo por acoso en un instituto de Palma tras la denuncia pública de una influencer que mostraba en sus redes sociales los mensajes que recibía la víctima por parte de los acosadores. Según han explicado a este diario fuentes de la conselleria, la víctima sí que es una alumna del centro educativo de Ciutat, pero los agresores no.

La creadora de contenido @b_bydidi venía denunciando desde ayer por la tarde a través de sus redes que un alumno de un instituto de la capital balear estaba siendo víctima de bullying por parte de otro grupo de jóvenes. Según cuenta la influencer en uno de sus vídeos, los acosadores se habían creado una cuenta de TikTok a través de la que amenazaban a la víctima.

En esa misma cuenta de TikTok, añade @b_bydidi, había aparecido esta semana un vídeo donde la víctima era agredida físicamente y una foto de la misma con insultos hacia su persona que fueron borrados posteriormente. La gravedad del acoso escaló cuando los agresores escribieron el siguiente mensaje en la descripción de la cuenta: "Hazte un Sandra Peña. Te damos dos días".

Esta creadora de contenido asegura haber estado en contacto con la víctima, quien ha compartido con ella capturas de los mensajes que recibía a través de redes sociales. "Eres una albóndiga", "No vale la pena que sigas aquí" o "Solo haces daño", son algunas de las descalificaciones más leves que llegó a recibir la víctima.

Tras el vídeo denuncia de @b_bydidi, que ya roza el medio millón de visitas, el instituto y la conselleria de Educación han activado los protocolos previstos para casos de acoso y ya trabajan en el caso.