El Consell Consultiu emite menos dictámenes pero mantiene su influencia sobre la Administración

El Consell Consultiu de Baleares emitió en 2024 un total de 121 dictámenes, una cifra inferior a los 147 del año anterior, según la memoria anual presentada este jueves en la capilla del Consolat de Mar. El acto estuvo presidido por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del órgano consultivo, Felio José Bauzá.

A pesar de la reducción en el número de dictámenes, el documento destaca que el 97,5% de las entidades consultantes siguieron las recomendaciones del Consell Consultiu, un dato que, según Bauzá, demuestra la solidez e influencia del criterio jurídico del órgano dentro de la Administración autonómica.

Menos consultas, pero más diversidad de casos

Durante 2024, el Consell Consultiu recibió 113 consultas, de las cuales 109 derivaron en expedientes. En cinco ocasiones, las consultas fueron devueltas por defectos formales, aunque posteriormente se presentaron de nuevo una vez corregidos.

Por procedencia, la Administración autonómica concentró el 59,3% de las solicitudes, seguida de los consells insulares (13,3%) y los ayuntamientos (27,4%). En cuanto a la materia, la responsabilidad patrimonial representó casi la mitad de los casos (56), seguida por disposiciones generales (19), revisiones de oficio (17) y contratación pública (16), entre otros.

Aumentan las reclamaciones por caídas y accidentes

De los 65 dictámenes de responsabilidad patrimonial emitidos en 2024, 55 (84,6%) desestimaron las reclamaciones, nueve (13,8%) las estimaron parcialmente y uno ordenó retrotraer el procedimiento.

Las causas más habituales de reclamación fueron la asistencia sanitaria (43 casos) y las caídas o accidentes (18). Bauzá subrayó que cada vez son más frecuentes los expedientes relacionados con accidentes de patinetes eléctricos.

El importe total reclamado a la Administración ascendió a 14,9 millones de euros, aunque solo 216.000 euros (1,4%) fueron considerados procedentes.

Treinta años de historia y colaboración con la UIB

El presidente del Consell Consultiu, Felio José Bauzá, destaca la "labor institucional y pedagógica" del órgano, que en 2024 celebró su 30 aniversario y tramita actualmente un convenio con la Universitat de les Illes Balears (UIB) para que los estudiantes de Derecho puedan realizar prácticas en el organismo.

"Estamos muy satisfechos; continuaremos trabajando con el mismo rigor e independencia que nos caracteriza", asegura Bauzá.

"La independencia institucional no es un privilegio"

Durante el acto, Marga Prohens puso en valor el papel del Consell Consultiu como garante del buen funcionamiento democrático: "La política no puede avanzar nunca sin ley, y la Administración debe actuar siempre con un respeto escrupuloso hacia los derechos y las garantías de los ciudadanos".

La presidenta reivindica la independencia del órgano consultivo en un momento, asegura, "de preocupación por la separación de poderes". "La independencia institucional no es un privilegio de los órganos consultivos, sino una garantía para los ciudadanos", añade.

Más de 4.200 dictámenes desde su creación

Desde su constitución el 9 de septiembre de 1993, el Consell Consultiu ha emitido 4.263 dictámenes, consolidándose como una pieza clave en la arquitectura jurídica y política de Baleares. Con tres décadas de trayectoria, el órgano afronta ahora el reto de acercar su labor a la ciudadanía y al ámbito universitario, en un contexto donde la seguridad jurídica y la transparencia resultan más necesarias que nunca.