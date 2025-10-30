La Compañía de Jesús cede parte de su edificio en Palma a la Fundación Monti-Sion Solidària

La Compañía de Jesús ha celebrado esta tarde de jueves un acto simbólico en las oficinas de la Fundación Monti-Sion Solidària, en Palma, con la firma del contrato de comodato de cesión de la segunda planta del edificio de la calle Ciudad de Querétaro, 2, propiedad de la orden jesuita. La rúbrica, presidida por el Provincial de España, Enric Puiggròs SJ, forma parte de una serie de actividades institucionales que los jesuitas desarrollan estos días en Mallorca para reforzar su compromiso histórico, educativo y social con la isla.

Con esta cesión, la Compañía de Jesús comparte parte de su patrimonio con una entidad que lleva años trabajando al servicio de los más vulnerables. La Fundación Monti-Sion Solidària, muy arraigada en la comunidad palmesana, atiende cada semana a cientos de familias y desarrolla programas de acogida, acompañamiento y reparto de alimentos. Durante el encuentro, Puiggròs subrayó que el gesto simboliza un compromiso real con la sociedad mallorquina: “Es bastante lógico este gesto. Querría poner en valor la labor que hacéis, no solo por el momento histórico que vivimos. Esto permite reafirmar con hechos concretos que la Compañía de Jesús sigue comprometida con la isla. Una de las líneas de valor es el sector social de la compañía, poder acompañaros. El inicio de un camino que quiere ser compartido”.

El acto de esta tarde marca el inicio de la visita institucional de Puiggròs a Palma, que continuará este viernes con actividades vinculadas al ámbito educativo y patrimonial.