NOMBRAMIENTO
Carlos Gómez, nuevo director comercial de Hotels Viva
El directivo dirigirá las áreas de comercialización, marketing, comunicación y desarrollo de negocio de la cadena mallorquina
Hotels VIVA ha nombrado a Carlos Gómez Gil como nuevo director comercial y de marketing, según ha informado este jueves la hotelera mallorquina.
El directivo que contribuirá a fortalecer el crecimiento de la compañía cuenta con una amplia experiencia en desarrollo de negocios, dirección de equipos y gestión comercial, informa en una nota de prensa. Gómez afronta este nuevo desafío profesional tras dos décadas en el sector.
Durante su trayectoria ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en el Caribe y en Baleares. Antes de llegar a Viva se desempeñaba como vicepresidente de Ventas y Marketing de Coming2 Destination Management, de Grupo Piñero y en el campo hotelero formó parte de Palladium Hotel Group.
"Estamos en un periodo de crecimiento sostenido, enfocados en la innovación, la sostenibilidad y la calidad en el servicio. La experiencia y la visión estratégica de Carlos serán fundamentales para continuar progresando en esta dirección”, ha destacado Xavier Català, CEO de Hotels Viva.
Mientras, Carlos Gómez Gil comenta que se une "a la familia de Hotels Viva con entusiasmo y compromiso". "El porvenir de nuestra cadena depende de la personalización de la experiencia del cliente, la colaboración estratégica y la innovación continua", añade.
Gómez Gil dirigirá las áreas de comercialización, marketing, comunicación y desarrollo de negocio, promoviendo una estrategia centrada en la diferenciación del producto, la experiencia del cliente y el valor de marca, elementos clave del modelo de Hotels Viva, subraya la compañía.
Viva gestiona siete establecimientos en Mallorca, seis hoteles bajo la marca Viva y el hotel rural Predi Son Jaumell, en Cala Mesquida, Capdepera.
