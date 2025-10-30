La base de Son Sant Joan celebra su 75 aniversario con una jornada de puertas abiertas

La base aérea de Son Sant Joan cumple este año su 75 aniversario. Y para celebrar esta importante efemérides, el Ejército del Aire tiene previsto celebrar una jornada de puertas abiertas, para que todas las personas que quieran visitar la instalación militar puedan hacerlo. Esta jornada se celebrará el próximo día 8 de noviembre. Las puertas se abrirán a las 10.30 horas y se mantendrán abiertas hasta las cinco y media de la tarde.

En esta jornada festiva se realizarán una serie de actividades, como por ejemplo una actuación acrobática del Ejército del Aire, que consistirá en un salto en paracaidas con una bandera nacional. También se realizará una demostración del helicóptero. Asimismo, actuarán aviones civiles y se podrán se podrá ver de cerca una exposición de las naves con las que cuenta el Ejército del Aire, entre los que habrá un avión caza.

Al mismo tiempo, se ha organizado una exposición fotográfica, que se expondrá en el centro militar en la calle San Miguel de Palma. La exposición se abrirá el día 4 y estará abierta hasta el día 29 de noviembre. Las fotografías reflejan las actividades que se realizan desde esta base militar.

El acto oficial para celebrar estos 75 años de existencia de la base aérea, según detalló el coronel Carlos de Montemayor, se celebrará el día 7 de noviembre, en la misma instalación militar. Está prevista la presencia del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. También se invitará a las autoridades de Baleares.

Los organizadores de este evento, que cuenta con la colaboración de varias empresas privadas que actúan como patrocinadores, tienen previsto ampliar las zonas de aparcamiento para facilitar la llegada de los visitantes. También se reforzará la línea de autobús de la EMT en el trayecto hasta sa Casa Blanca. Se dispondrá del párking del centro comercial Fan y la base facilitará autobuses lanzadera para que los ciudadanos puedan acercarse a la instalación militar.

La clasificación oficial de Son Sant Joan como base aérea data del año 1936, fecha en la que se emplazó el primer aeródromo en la isla de Mallorca. Tres años más tarde, con la creación del Ejército del Aire, se desplegó el denominado grupo de caza de las fuerzas aéreas de Baleares, convirtiéndose en la segunda unidad con cazas de reacción de España.

Años más tarde, en 1950, el Boletín Oficial del Ministerio del Aire, formalizó la denominación de la base aérea de Son Sant Joan, que se ha convertido en un lugar estratégico en la defensa del país.

La base se ha convertido en un testigo de la evolución constante que ha vivido este centro militar, adaptándose a los avances tecnológicos y operativos. De hecho, se la considera como un pilar fundamental para la seguridad nacional e internacional. Su estratégica ubicación geográfica está considerada como un punto clave en la defensa nacional e internacional.

La base militar está ubicada junto al aeropuerto de Palma / J.F.M.

La misión principal que se coordina desde este centro de Palma es la vigilancia marítima y los servicios de rescate. El coronel Montemayor, que se hizo cargo de la dirección de la base a principios de año, señaló que en la actualidad no están colaborando con las fuerzas del Frontex, pero que antiguamente sí existió dicha colaboración. Recordó que la isla de Mallorca ha sido históricamente un punto de paso de Europa hacia África y por eso es tan importante desde el punto de vista estratégico de defensa.

En la base trabajan en estos momentos alrededor de unas 300 personas. Viven en la instalación cerca de unos 200 militares de Aviación. El coronel señaló que los militares también sufren el grave problema de la vivienda que se padece en Mallorca, debido a que con su sueldo tienen muchas dificultades para poder alquilar una casa. Por eso, muchos de los militares que pretenden formar una familia optan por buscar otros destinos, ante la imposibilidad de poder alquilar, y mucho menos comprar, una casa en la isla.