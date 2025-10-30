Los acusados alegan que los vídeos que grabaron en Mallorca eran para que los jóvenes “no vayan a Siria a combatir”

Los acusados de presuntamente captar y adoctrinar en la yihad a jóvenes musulmanes en el entorno de la mezquita de Inca y grabar en Mallorca una serie de vídeos que luego fueron publicados en YouTube para incitar a otros a unirse al Daesh en Siria han rechazado hoy ante la Audiencia Nacional la finalidad terrorista de estas filmaciones. “Grabé la película ‘Toufik se fue a Siria’ en 2015. El objetivo del vídeo es lo contrario de lo que dice la Policía, es para que los jóvenes que han ido a Siria vuelvan a sus hogares con sus familias. El objetivo es que no vayan a Siria a combatir”, ha subrayado el supuesto predicador salafista Tarik C., el principal encausado del grupo radical asentado en la isla que fue desmantelado en 2017.

El imán ha reconocido que estuvo en 2014 en Mallorca porque le invitaron a “la boda de un seguidor” de su canal. “Estuve cuatro días invitado en una casa”, ha señalado.

“Los jóvenes no aprenden el terrorismo en las mezquitas, sino a través de internet y los canales de televisión. En las mezquitas los imanes intentan enseñar lo que es bueno”, ha asegurado el líder religioso.

Tarik C. se ha mostrado totalmente en contra del atentado terrorista en la sala Bataclan de París, en el que 90 personas fueron asesinadas en noviembre de 2015. “Matar a gente inocente es un crimen. El Corán lo dice claramente. No se puede matar a una persona inocente, es como matar a la humanidad”, ha manifestado ante el tribunal en la cuarta y última sesión del juicio.

El predicador se ha defendido de las acusaciones de la Policía Nacional y la fiscalía, que apuntan que envió dinero a Siria y que utiliza la bandera del Rif en sus vídeos. “El dinero no ha ido a Siria. Logré reunir más de dos millones de euros y está en una cuenta bancaria de Holanda para tres mezquitas. Y yo soy marroquí, no soy rifeño; tengo once hijos, yo quiero a Marruecos, es mentira que yo tenga la bandera del Rif”, ha remarcado con rotundidad.

El principal encausado ha hecho hincapié en que grabaron una cuarta parte del vídeo ‘Toufik se fue a Siria’, pero se lo borraron cuando fue detenido en Inglaterra, según su versión. “El cuarto vídeo es muy importante. En él aparece el padre de Toufik que se marcha a buscar a su hijo y lo trae de vuelta a casa”, ha insistido.

Los otros cinco sospechosos han negado en la vista oral ser radicales y dedicarse a captar adeptos y adoctrinar en la yihad. Cuatro de ellos participaron en el rodaje de los vídeos que la Policía intervino, pero la mayoría no vio la filmación hasta que salió de la cárcel. “No queríamos adoctrinar con el vídeo. La intención era justo la contraria”, ha indicado Hussein F., el segundo encausado, quien ha descartado dirigir el proceso de radicalización del grupo de Inca.

“No quiero irme a Siria a luchar con el Daesh. No soy salafista, soy musulmán normal, tengo una vida normal”, ha explicado Hussein, que se marchó de Mallorca a Alemania en 2016.

Otro joven acusado de Binissalem ha secundado esta versión. “El vídeo tenía buena intención. Yo intervengo en la segunda parte. No es de propaganda yihadista. Yo estoy en contra del terrorismo, nunca he estado a favor de la yihad”, ha recalcado. “Nunca he tenido uranio ni armas. Soy un musulmán normal. No he jurado lealtad al estado islámico”, ha asegurado.

Visto para sentencia

La fiscal ha mantenido hoy su petición de penas de cinco y ocho años de prisión por delitos de captación y adoctrinamiento terrorista. Mientras, los abogados defensores han solicitado la libre absolución de sus representados y, de forma subsidiaria, en el caso de condena han interesado que se aprecie la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. El juicio ha quedado visto para sentencia a primeras horas de la tarde.

Uno de los acusados, presidente de la mezquita Al Fajr de Inca, ha recordado que en 2015 firmó un manifiesto contra el Daesh. “Yo contrataba a los imanes, antes consultaba a la Guardia Civil. Yo investigaba sobre ellos para saber sus ideas. Por eso tenía vídeos de torturas para mi información y saber qué pensamientos tenían ellos. Nadie se quejó de que los imanes fueran moderados”, ha detallado.

“Yo no he pensado en irme a vivir a Afganistán. Quiero seguir viviendo en Mallorca, donde tengo propiedades. No soy radical. Mis hijos han ido a un colegio católico. Los jóvenes de la mezquita de Inca no han viajado a Siria”, ha añadido el hombre, que también ha reconocido que entrenaba a niños en el primer piso de la mezquita. “Nunca se ha quejado nadie de las clases, entrenábamos sin música. Un padre grabó un vídeo del entreno”, ha aclarado.

Otros dos sospechosos, de Inca y Ariany, han negado tener intención de marcharse a Siria. Ambos acudían en ocasiones a rezar a la mezquita de la capital del Raiguer. “Nunca he tenido armas ni explosivos ni he difundido material terrorista. Nunca he apoyado al estado islámico”, ha concluido uno de ellos.

Finalmente, el presunto predicador salafista ha roto a llorar en el turno de la última palabra al recordar a sus hijos. “Llevo ocho años sin ver a mis hijos. Cada año vienen aquí en las vacaciones. Cuando vienen a visitarme no me reconocen hasta que pasan unos días. Es injusto lo que me han hecho aquí”, ha lamentado el líder religioso, que ha detallado que en Madrid tiene 30 mezquitas a las que acude para hacer un sermón.