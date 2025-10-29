Vuelve el Open Truc Mallorca: centenares de jugadores lucharán en los pueblos de toda la isla para ganar el torneo insular del popular juego de cartas

Vuelve el torneo más esperado para los amantes de las lengües y las manilles. El Open Truc Mallorca regresa a los pueblos de la isla, que volverán a convertirse en un auténtico nido de grillos, donde los gritos de retruc y envits serán la música más escuchada mientras los participantes soñarán con conseguir sus preciados amos y madones.

El campeonato está organizado por Som Truc. La primera edición del Open Truc Mallorca se celebró durante todo 2024 con gran éxito, alcanzando la participación de 325 parejas. Esta segunda edición, sin embargo, será un poco más corta: arrancará el 29 de noviembre de 2025 y finalizará en abril de 2026. El objetivo es dar continuidad al Campeonato de Mallorca de Truc y atraer a todo tipo de público para encontrar la mejor pareja del momento.

"La salud del truc está cada vez mejor", explica Pedro Siquier, miembro de Som Truc y presidente de la Penya Truquera de sa Pobla. Para Siquier, el truc "es un elemento fundamental de nuestra cultura" y el torneo nace con el objetivo de promocionar este popular juego de cartas.

La pasión por el truc traspasa las fronteras baleares. "València, Cataluña y la frontera con Francia también vibran por el truc", explica Siquier, aunque "cambian algunas cosas", la esencia del juego "es la misma". Además, no solo se juega en los lugares de habla catalana: "también en Argentina tienen su versión del truco".

El torneo contara con 16 fases locales distribuidas entre distintos municipios de la isla.

Busca qué día y a qué hora se realizará la fase local del torneo de Truc en tu pueblo. / DM

«Dieciséis parejas por dieciséis fases locales son 256 parejas. Es muy difícil organizar algo así», explica Pedro Siquier para justificar este límite. Aun así, añade que el año pasado la participación fue desigual: «La fase con menos jugadores tuvo diez personas y la que más, veintiséis».

Por este motivo, Siquier detalla que se han agrupado algunos municipios para equilibrar la participación: «En la fase local del Port de Pollença participan también jugadores de Pollença y Muro, que siempre tienen muchas parejas, junto con Alcúdia, donde hay menos inscritos».

"En el antiguo Campionat de les Illes Balears se apuntaban 1.000 parejas. Parece una locura, pero a veces las ideas se convierten en hechos", sentencia Siquier.

Formato del torneo: 16 fases locales, 2 fases comarcales y una final

Se celebrarán 16 fases locales por toda la isla, del 29 de noviembre al 31 de enero, con agrupaciones de municipios para abarcar la totalidad de Mallorca. De estas fases, los 16 campeones pasarán directamente a la final, mientras que otros se clasificarán para las 2 fases comarcales, que se celebrarán en febrero y marzo. De estas fases comarcales saldrán otras 16 parejas que disputarán la final. Ese día, además de las 32 parejas finalistas, Som Truc organizará una gran diada de truc abierta a todos los que quieran competir y disfrutar del juego.

En la primera edición participaron 153 parejas en las 12 fases locales, 110 en las fases comarcales y 62 en la gran final, sumando un total de 325 parejas. Para esta segunda edición se espera una mayor participación gracias al aumento del número de fases locales, que permitirá llegar a más rincones de Mallorca.

«Se busca dar continuidad a lo que ya existía, fomentando la implicación de organizaciones y empresas, lo que hace el torneo más atractivo en cuanto a premios y regalos. Queremos que las entidades con más representación tengan protagonismo y aporten al proyecto, haciéndolo cada vez más participativo», explica Siquier.