Vecinos de Inca niegan que se adoctrinara en la yihad a niños en la mezquita: “Lo único que hacían era ejercicio físico, no se daban charlas ni sermones”

Cerca de una decena de vecinos de Inca negaron ayer en la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra seis presuntos yihadistas asentados en Mallorca que se adoctrinara en la yihad a niños en la mezquita Al Fajr de la capital del Raiguer. “Lo único que hacían los niños era correr y ejercicio físico, no se daban charlas ni sermones. Entrenaban en el primer piso de la mezquita sin vídeos ni música”, manifestó el padre de un menor que en aquellas fechas tenía catorce años y que acudía a las clases de defensa personal que impartía uno de los acusados.

“Le conozco desde 2008 y no ha cambiado. Él es una buena persona”, añadió en referencia al entrenador, que entonces también era el presidente de la mezquita de Inca.

“En la mezquita no se organizó ningún acto de propaganda del Estado Islámico, nunca ha pasado nada de eso. Allí se rezaba y luego nos íbamos a casa”, confirmó el testigo.

Otros ciudadanos ratificaron esta versión. “Mi hijo de siete años iba a la mezquita de Inca a entrenar los sábados. Yo les vi haciendo ejercicio físico. Lo que se hacía allí era entrenar y entrenar, nada de charlas”, subrayó otro padre.

“Yo iba a la mezquita a rezar y después me iba a casa. Nunca escuché ningún discurso a favor del Isis”, agregó.

El presidente de la Federación islámica en Baleares desde 2012 admitió ayer ante el tribunal que conocía al entonces presidente de la mezquita Al Fajr de Inca y recordó que en 2014 ambos firmaron un manifiesto en contra del Estado Islámico. “Es una persona normal, que ayuda a la gente y hace las cosas como toca”, destacó.

Una mujer que llevaba a su hijo de tres años a la actividad deportiva en la mezquita también le defendió. “Era una actividad infantil, no se daban charlas ninguna, ni sermón; era una actividad física”, aclaró. “Él es una persona muy trabajadora, no tenía tiempo material para estas cosas”, aseguró.

“Le conozco desde 2001, es una buena persona, de ideas moderadas”, declaró otro progenitor cuyo hijo de diez años asistía a las clases de defensa personal.

No son radicales

“Ningún padre se quejó de las clases, nadie se quejó”, hizo hincapié otro testigo, que fue secretario de la junta de la mezquita de Inca y dijo ser amigo de cuatro de los acusados. Según su versión, ninguno de ellos es salafista ni yihadista radical.

“Hussein me habló de hacer un vídeo en contra de lo que pasaba en Siria, contra el Estado Islámico”, apuntó el joven. Los abogados defensores mantienen que estos vídeos que grabaron en Mallorca en 2015 son una ficción.

Este joven admitió que vio al principal acusado Tarik C., el supuesto predicador salafista, una o dos veces en la mezquita y también por los vídeos de la plataforma YouTube. “Recuerdo algún sermón que dio, era un sermón normal del viernes porque no me llamó la atención”, indicó.

Por su parte, un policía nacional de la unidad de terrorismo internacional confirmó que hallaron vídeos “de extrema crueldad” de decapitaciones y ejecuciones llevadas a cabo por “niños que no llegaban a los diez años” entre el material incautado. “Encontramos vídeos de larga duración, testimonios de mártires, decapitaciones. Eran vídeos de editoriales del Daesh. Recopilaban ejecuciones en zonas de conflicto sirio iraquí para atraer a nuevos reclutas y yihadistas”, explicó el investigador.

El supuesto líder del grupo, Tarik C., tenía una cantidad ingente, “cinco teras”, de discursos y material audiovisual yihadista. Entre los efectos que hallaron, descubrieron que tenía una fotografía con el banquero del Isis y también con otro salafista, “gente conocida por sus discursos extremistas”, según precisó el policía. “También hay imágenes de su viaje a Siria hace muchos años, en 2013”, añadió. Los investigadores lo sitúan por diferentes mezquitas de Europa, donde llevaba a cabo discursos entre 2013 y 2016.

El juicio contra el supuestopredicador salafista y cinco de sus colaboradores por presuntamente captar y adoctrinar en la yihad a jóvenes musulmanes en el entorno de la mezquita de Inca y que grabaron una serie de vídeos en la isla y los publicaron en YouTube para incitar a otros a unirse al Daesh en Siria continúa esta mañana en la Audiencia Nacional, en Madrid. La fiscalía solicita para los sospechosos penas de cinco y ocho años de prisión por captación y adoctrinamiento terrorista.