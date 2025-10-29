La unidad de Hospitalización Intermedia de Bons Aires duplica su capacidad para pacientes de salud mental

La unidad de Hospitalización Intermedia del Parc Sanitari Bons Aires (el antiguo Hospital Psiquiátrico de Palma) acaba de concluir una reforma que ha permitido ampliar su capacidad de ingreso de 24 a 46 camas, además de modernizar por completo las instalaciones. Esta unidad acoge a pacientes con trastornos mentales graves que necesitan estar ingresados al menos un mes. Ahora, cuentan con habitaciones reformadas, zonas comunes más amplias, mobiliario nuevo y medidas de seguridad adaptadas a los diferentes perfiles asistenciales.

"Aquí tratamos a personas con esquizofrenia, trastorno bipolar o patología mental grave que, después de un ingreso en una unidad de agudos, necesitan un tiempo de recuperación antes de volver a su entorno", ha explicado la consellera de Salud, Manuela García, en declaraciones a los medios en una visita a las instalaciones esta mañana. Según comentado, este edificio, conocido como el antiguo psicogeriátrico, había quedado obsoleto y apenas albergaba una decena de pacientes. "Se encontraba muy deteriorado, y hemos hecho una recuperación completa del interior para ampliar su uso y hacerlo mucho más eficiente", ha detallado.

La remodelación ha supuesto una inversión de algo más de 530.000 euros, dentro del Plan de Inversiones Sanitarias 2024-2027, que prevé 435 millones para infraestructuras sanitarias en Baleares. Las actuaciones han incluido la sustitución de suelos, ventanas, baños y sistemas de seguridad, además de la renovación del mobiliario y la mejora del patio interior, ahora más funcional y luminoso.

El cambio también responde a la necesidad de trasladar la actividad del hospital de Subagudos, cuyo edificio presentaba deficiencias estructurales: "Los pacientes subagudos, que necesitan uno o dos meses de ingreso tras una crisis, se atenderán ahora aquí, en un entorno más adecuado", ha adelantado García. El objetivo del Govern "amplio, con zonas al aire libre y talleres terapéuticos", para ofrecer una atención "integral y más humana". "No todos los pacientes necesitan el mismo tratamiento ni el mismo entorno, y aquí podemos adaptar los cuidados a cada caso", ha apuntado.

La reforma del hospital de Subagudos ya está en marcha y convertirá el edificio en un centro de consultas externas con un hospital de día, un área para patología dual o incluso una sala específica para el tratamiento de la depresión resistente con ketamina, entre otros servicios. Durante la visita, García recordó que la reforma del hospital de Subagudos ya ha comenzado. Ese edificio se convertirá en un centro de consultas externas con una sala específica para el tratamiento de la depresión resistente con esketamina, además de un hospital de día y un área para patología dual.

"Este proyecto forma parte de una transformación completa del Parc Sanitari Bons Aires", ha señalado la consellera: "Poco a poco iremos viendo nuevas mejoras, como la ampliación de la unidad de conductas adictivas, la adecuación de espacios para pacientes crónicos y con discapacidad, o la reordenación de servicios que se irán poniendo en marcha hasta 2026”.

El recinto, donde trabajan equipos multidisciplinares de psiquiatras, enfermería y terapeutas, es un espacio para la atención de pacientes con enfermedad mental grave. "Nuestro objetivo es que estas personas no tengan que ocupar camas de agudos, sino que puedan recuperarse en un entorno tranquilo, con luz natural y actividades que favorezcan su bienestar", ha añadido García. El patio central del edificio, que ahora cuenta con pavimento antideslizante y vegetación, se utiliza para que los pacientes puedan pasear, hacer talleres o terapias grupales.