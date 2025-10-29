Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Summum crece con tres hoteles en Mallorca

La cadena de Javier Vich se extiende a Playa Mondragó, Playa de Palma y Porto Cristo

El hotel Playa Mondragó, con acceso directo a la costa, se incorpora a la cartera de Summum.

El hotel Playa Mondragó, con acceso directo a la costa, se incorpora a la cartera de Summum. / Summum

Myriam B. Moneo

Myriam B. Moneo

Palma

Summum Hotel Group sigue avanzado en su estrategia de expansión y este miércoles anuncia la incorporación de tres hoteles en Mallorca que vienen a fortalecer su división vacacional. La cadena que lidera Javier Vich se extiende a Playa Mondragó, Playa de Palma y Porto Cristo.

La compañía que como gestora multimarca y a través de alianzas viene creciendo a pasos agigantados –su meta es superar los cincuenta hoteles para 2030–incorpora el Hotel Playa Mondragó, con 49 habitaciones. También avanza la apertura del nuevo Apartsuites La Ribera Playa de Palma, con 24 apartamentos y de que se suma a su cartera bajo gestión Finca Hotel Son Mas, con 23 habitaciones, en Porto Cristo.

La hotelera se refuerza en el segmento vacacional con el hotel Playa Mondragó y Apartsuites La Ribera Playa de Palma.

Finca Hotel Son Mas, en Porto Cristo, se incorpora bajo gesión a la cadena de la familia Vich.

Finca Hotel Son Mas, en Porto Cristo, se suma bajo gestión a la hotelera de la familia Vich. / Summum

El hotel Playa Mondragó, ubicado en primera línea del Parque Natural de Mondragó, en Santanyí, destaca por su localización, con acceso directo a una de las playas más emblemáticas del sureste mallorquín.

Mientras, el Apartsuites La Ribera Playa de Palma es un complejo de 24 apartamentos prémium de 60 metros cuadrados, diseñado para familias, grupos y estancias largas. Con este establecimiento Summum apuesta por un turismo más flexible, experiencial y adaptado a las nuevas tendencias del viajero, señala la compañía en una nota de prensa.

Por otro lado, Finca Hotel Son Mas, viene a consolidar la oferta de lujo del grupo. Situado en una finca del siglo XVII a 4,5 kilómetros de Porto Cristo, el establecimiento cuenta con 23 junior suites de entre 50 y 60 metros cuadrados rodeadas de jardines mediterráneos y viñedos, con una propuesta centrada en el bienestar y la gastronomía de producto local.

Con Apartsuites La Ribera, con 24 apartamentos, Summum apuesta por las estancias largas.

Con Apartsuites La Ribera, con 24 apartamentos, Summum apuesta por las estancias largas. / Summum

Con estos tres nuevos hoteles, Summum Hotel Group alcanza un total de 18 establecimientos, con 16 operativos y 2 proyectos en marcha, distribuidos entre Mallorca, Menorca, Madrid, Toledo, Barcelona, Caldes de Malavella (Gerona), Medellín (Colombia) y próximamente en Ronda (Málaga). Y en Santa Ponça abrirá con Meliá el hotel Golf Santa Ponsa, que pertenece al grupo Nigorra, bajo la marca de lujo The Meliá Collection.

Noticias relacionadas y más

“Con Playa Mondragó y Apartsuites La Ribera reforzamos nuestra presencia en el segmento vacacional de costa, mientras que Finca Son Mas nos permite ampliar nuestra propuesta hacia el lujo tranquilo y el bienestar", declara Javier Vich, CEO de Summum, y explica cuál es el ADN de la compañía: "Autenticidad, servicio y diseño cuidado en entornos únicos”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
  2. La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
  3. La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
  4. Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
  5. Cierre de comercios en Mallorca: por qué en Capdepera casi no quedan tiendas
  6. Juan Miguel Ferrer, líder de los restauradores de Mallorca: 'Prohens tiene que ser la Ayuso mediterránea y quitarse los complejos
  7. Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
  8. Alerta por lluvias en Mallorca: consulta aquí el radar en tiempo real

Salud desmonta la mitad de las 112 ambulancias programadas recién compradas

Salud desmonta la mitad de las 112 ambulancias programadas recién compradas

Memoria Democrática reivindica los derechos de los represaliados por la dictadura en Baleares

Memoria Democrática reivindica los derechos de los represaliados por la dictadura en Baleares

Dos fusiones distintas de agujeros negros, detectadas con colaboración de la UIB, arrojan nueva luz sobre su formación y evolución

Dos fusiones distintas de agujeros negros, detectadas con colaboración de la UIB, arrojan nueva luz sobre su formación y evolución

Summum crece con tres hoteles en Mallorca

Summum crece con tres hoteles en Mallorca

El TSJB confirma la condena de dos años y un día de cárcel para el expárroco de Can Picafort por abusar de otra niña

El TSJB confirma la condena de dos años y un día de cárcel para el expárroco de Can Picafort por abusar de otra niña

El Consell exige al Gobierno que active los mecanismos para repatriar a los menores no acompañados de Mallorca

El Consell exige al Gobierno que active los mecanismos para repatriar a los menores no acompañados de Mallorca

Carme Gomila es la nueva presidenta de ERC en las islas

Carme Gomila es la nueva presidenta de ERC en las islas

El obispo de Solsona cobra fuerza como relevo de Taltavull en Mallorca

El obispo de Solsona cobra fuerza como relevo de Taltavull en Mallorca
Tracking Pixel Contents