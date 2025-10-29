Summum crece con tres hoteles en Mallorca

Summum Hotel Group sigue avanzado en su estrategia de expansión y este miércoles anuncia la incorporación de tres hoteles en Mallorca que vienen a fortalecer su división vacacional. La cadena que lidera Javier Vich se extiende a Playa Mondragó, Playa de Palma y Porto Cristo.

La compañía que como gestora multimarca y a través de alianzas viene creciendo a pasos agigantados –su meta es superar los cincuenta hoteles para 2030–incorpora el Hotel Playa Mondragó, con 49 habitaciones. También avanza la apertura del nuevo Apartsuites La Ribera Playa de Palma, con 24 apartamentos y de que se suma a su cartera bajo gestión Finca Hotel Son Mas, con 23 habitaciones, en Porto Cristo.

La hotelera se refuerza en el segmento vacacional con el hotel Playa Mondragó y Apartsuites La Ribera Playa de Palma.

Finca Hotel Son Mas, en Porto Cristo, se suma bajo gestión a la hotelera de la familia Vich. / Summum

El hotel Playa Mondragó, ubicado en primera línea del Parque Natural de Mondragó, en Santanyí, destaca por su localización, con acceso directo a una de las playas más emblemáticas del sureste mallorquín.

Mientras, el Apartsuites La Ribera Playa de Palma es un complejo de 24 apartamentos prémium de 60 metros cuadrados, diseñado para familias, grupos y estancias largas. Con este establecimiento Summum apuesta por un turismo más flexible, experiencial y adaptado a las nuevas tendencias del viajero, señala la compañía en una nota de prensa.

Por otro lado, Finca Hotel Son Mas, viene a consolidar la oferta de lujo del grupo. Situado en una finca del siglo XVII a 4,5 kilómetros de Porto Cristo, el establecimiento cuenta con 23 junior suites de entre 50 y 60 metros cuadrados rodeadas de jardines mediterráneos y viñedos, con una propuesta centrada en el bienestar y la gastronomía de producto local.

Con Apartsuites La Ribera, con 24 apartamentos, Summum apuesta por las estancias largas. / Summum

Con estos tres nuevos hoteles, Summum Hotel Group alcanza un total de 18 establecimientos, con 16 operativos y 2 proyectos en marcha, distribuidos entre Mallorca, Menorca, Madrid, Toledo, Barcelona, Caldes de Malavella (Gerona), Medellín (Colombia) y próximamente en Ronda (Málaga). Y en Santa Ponça abrirá con Meliá el hotel Golf Santa Ponsa, que pertenece al grupo Nigorra, bajo la marca de lujo The Meliá Collection.

“Con Playa Mondragó y Apartsuites La Ribera reforzamos nuestra presencia en el segmento vacacional de costa, mientras que Finca Son Mas nos permite ampliar nuestra propuesta hacia el lujo tranquilo y el bienestar", declara Javier Vich, CEO de Summum, y explica cuál es el ADN de la compañía: "Autenticidad, servicio y diseño cuidado en entornos únicos”.