Repatriación menores migrantes: La saturación del desencuentro político

El listado de aspectos a los que se puede aplicar con rigor contrastado la calificación de «esta saturación que ya sufrimos» invita directamente a evacuar la isla o, cuando menos, considerarlo una alerta roja en toda regla y refugiarse en casa con un kid de supervivencia. Sin embargo, el Consell y lo que para el caso es lo mismo, el PP siempre atado a Vox, solo está dispuesto a reconocer la condición de problemática insalvable a los menores migrantes. Tres centenares de chavales en busca de futuro constituyen mayor incordio que la falta de vivienda, las carreteras colapsadas, la escasez de agua, los cicloturistas irreverentes con el código de circulación y, por supuesto, los turistas de élite a los que conviene rendir pleitesía porque en ello va el negocio.

Ni dinero, ni medios materiales, ni cooperación o complicidad social. Solo repatriación «porque cualquier sistema de protección de menores tiene como principal objetivo el reencuentro familiar». Sería interesante saber si las palabras de Guillermo Sánchez, el presidente del IMAS, obedecen a convicciones personales o a su instrumentalización como cargo arrojadizo para una confrontación digna de mejor causa y mayor operatividad. Con los planteamientos esgrimidos por el Consell, Mallorca devalúa su condición de tierra de acogida hospitalaria. La isla que asentó los cimientos de su despegue turístico sobre los emigrantes propios, hoy no puede corresponder con quienes se mueven impulsados por la necesidad. No es para sacar pecho. Sí para agachar la cabeza.

La falacia de la reagrupación familiar esgrimida significa en este caso repatriar hacia la pobreza y la falta de oportunidades a quienes lo han arriesgado y dejado todo en busca de dignidad y desarrollo humano. La estática Catalina Cladera no anda desencaminada cuando advierte que se está jugando contra los Derechos Humanos y de la Infancia.

Importa que el otro quede mal, en evidencia. El Consell al que se le colapsa el sistema de plazas de alquiler turístico, dispone sin embargo de energía suficiente para reclamar al ministro Grande-Marlaska los expedientes personales de cada uno de los menores que tiene acogidos el IMAS. Llorenç Galmés firma y Guillermo Sánchez habla. Hay que acotar el desgaste.

Unos y otros saben que el número de entradas de menores, en la forma que puedan, seguirá creciendo. Va duplicándose de año en año. La ruta desde Argelia está consolidada y va al alza. Limitar el asunto a la intervención de Fontex en origen y destino es echar balones fuera. La migración va con la vida humana. Requiere esfuerzo, cooperación, trabajo, solidaridad, humanidad, pero solo halla la patera de la mera confrontación política.