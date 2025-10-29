El PSOE acusa a Galmés de practicar "racismo puro y duro" por pedir la repatriación de los menores migrantes de Mallorca

La portavoz del PSOE en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, acusa al presidente del Consell, Llorenç Galmés, y al presidente del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez, de practicar "racismo puro y duro" después de que ambos firmen una carta dirigida al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno en la que solicitan la repatriación de los 300 menores migrantes no acompañados que actualmente están bajo tutela del IMAS.

Cladera, expresidenta del Consell, exige una "rectificación inmediata" y afirma que "el pueblo de Mallorca no ha sido nunca, ni será racista". La portavoz socialista califica la actuación de Galmés como "racismo, puro y duro; no tiene otro nombre" y asegura que pedir la repatriación de menores vulnerables "cruza todas las líneas rojas en la defensa de los Derechos Humanos y de la Infancia por parte de un presidente del Consell de Mallorca".

La dirigente socialista lamenta que "nunca habría pensado ver al presidente de Mallorca haciendo esta petición" y atribuye la iniciativa a una "deriva hacia la extrema derecha" del presidente insular, con la intención de satisfacer "el ideario de los socios ultras de Vox" dentro del gobierno del Consell. Según Cladera, "Galmés ya ha adelantado por la derecha a sus propios ultras sentados en el gobierno".

Cladera condena tajantemente la actitud de Galmés y Sánchez, y asegura que esta vuelve a demostrar "la instrumentalización política de las vidas de los menores a cargo del IMAS" que, según ella, ha caracterizado al Partido Popular en Mallorca "tanto desde la oposición como ahora en el gobierno".

Rectificación

Por ello, Cladera exige a Galmés y Sánchez que "rectifiquen" y den marcha atrás en la decisión de pedir la repatriación de los menores vulnerables, recordando que "el Consell de Mallorca representa al pueblo de Mallorca, y no puede expresarse en esos términos racistas, excluyentes, xenófobos y contrarios a las cartas universales de los Derechos Humanos y de los Derechos de la Infancia", y mucho menos, dice, "por un interés estratégico puramente partidista para congraciarse con la ultraderecha de Vox".

Finalmente, Cladera afirma que "realmente al señor Galmés le importan poco los menores no acompañados; simplemente los utiliza para ir en contra del Gobiernode España". También responde a las afirmaciones de Galmés y Sánchez sobre la falta de recursos para atender a los menores en Mallorca: "Si no tiene más capacidad es porque no quiere, porque no lo ha planificado, porque no ha querido asumirlo, porque recursos tiene".