El obispo de Solsona cobra fuerza como relevo de Taltavull en Mallorca

Francesc Conesa. El nombre del obispo de Solsona es el que circula con más intensidad en las últimas semanas como posible relevo de Sebastià Taltavull al frente de la Iglesia de Mallorca. Aunque todo son especulaciones, ya que el Vaticano lleva con sumo sigilo los procedimientos de sustitución de un prelado, desde hace un tiempo Conesa está prácticamente en boca de todo el clero y muchos religiosos como el candidato mejor situado para relevar a Taltavull, que desde enero de este año lleva más de dos años de prórroga extraordinaria. En el Govern balear también ha llegado el posible nombramiento, si bien de modo extraoficial.

De confirmarse finalmente Conesa, Roma volvería a la tradición de nombrar a un prelado valenciano para la diócesis mallorquina, una elección que de entrada no sería bien acogida por una parte importante de la curia y los sacerdotes de la isla. Hay un sector que reclama desde hace años que el obispo de Mallorca sea un mallorquín.

Conesa conoce bien Balears, ya que fue obispo de Menorca desde 2017 hasta marzo de 2022. Entonces fue trasladado a la diócesis catalana de Solsona. Allí ha tenido que lidiar con uno de los mayores revuelos eclesiásticos, la renuncia del obispo Xavier Novell, uno de los más jóvenes del Estado, quien se secularizó para casarse con la escritora Sílvia Caballol.

Con 64 años, Conesa nació en Elche, donde fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1985. Es doctor en Teología y en Filosofía por la Universidad de Navarra y ha desarrollado su ministerio sacerdotal con distintos cargos en la diócesis de Orihuela-Alicante.

El todavía obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, conoce bien a Conesa y es consciente de que suena como su sustituto. Sin confirmación oficial de que el obispo de Solsona figure en la terna que se debe entregar al Vaticano para elegir al nuevo prelado de Mallorca, todo son elucubraciones.

Pese a corroborar que la frase «viene Conesa» se repite insistentemente, algunas voces eclesiásticas apuntan su extrañeza a que sea él el elegido. Alegan que lleva muy poco tiempo en Solsona y que normalmente no se cambia a un obispo con tanta prontitud. A su vez, añaden que designarlo para la diócesis de Mallorca sería un ascenso en agradecimiento por haber apaciguado las aguas tras la ‘tormenta Novell’.