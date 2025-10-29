Memoria Democrática reivindica los derechos de los represaliados por la dictadura en Baleares

La Ley de Memoria Democrática declaró la fecha del 29 de octubre como día de las víctimas del franquismo en Baleares. Por este motivo, representantes políticos y de asociaciones civiles se han reunido esta mañana en la plaza de Cort para honrar la memoria de todas las víctimas represaliadas por el gobierno fascista y, sobre todo, para reivindicar la justicia, la verdad, la reparación y, por encima de todo, las garantías de que esta etapa histórica tan negra no se va a volver a repetir.

Las personas encargadas de leer el manifiesto han sido la portavoz de la plataforma por la memoria democrática, Maria Antonia Oliver y Miquel Rosselló, presidente de la fundación Darder Mascaró. Ambos han coincidido al reclamar a la presidenta Prohens que rectifique su decisión de derogar la ley de memoria democrática, que es una de las exigencias que ha impuesto el partido Vox para dar apoyo político al Govern del PP.

En el acto con motivo de este homenaje a las víctimas se ha recordado que en Baleares hubo 3.000 desaparecidos como consecuencia de la represión franquista que se impuso durante la dictadura. Y además, otras miles de personas sufrieron cárcel, torturas, trabajos forzados, persecución política, marginación social y exilio.

Maria Antonia Oliver ha destacado que todas estas víctimas fueron castigadas por “defender la libertad, la democracia, la igualdad y la justificia social”. Y recordó que estos hechos constituyen, según el derecho internacional, crímenes contra la humanidad, delitos que no prescriben y que encienden la conciencia colectiva.

Los portavoces del acto leyeron un manifiesto para recordar a las víctimas del franquismo en Baleares / G.Bosch

Aprovechando el acto de la plaza de Cort, Oliver ha denunciado la voluntad de PP y Vox de derogar la ley de Memoria y reconocimiento democrático de Baleares. Ha recordado que esta ley fue “fruto del consenso y la dignidad democrática de nuestro público”. Denunció que la derogación de esta norma supondrá un paso atrás “intolerable en el reconocimiento de las víctimas”.

Oliver ha denunciado también el “sectorismo” de la presidenta Prohens, anunciando un homenaje a las víctimas de los bombarderos republicanos en Mallorca, a la vez que olvida los ataques perpetrados por el bando golpista en Menorca y las bombas procedentes de las bases militares de Mallorca que se lanzaron en las costas de la península.

En el manifiesto también se denuncia que las autoridades del Govern están incumpliendo, por tercer año consecutivo, la ley al no celebrar este día 29 de octubre como día oficial a las víctimas de la guerra civil y del franquismo. “Este silencio institucional es una falta de respecto hacia las víctimas y sus familias, y un intento deliberado de borrar la memoria colectiva”. Y en este sentido, Oliver insistió en que “callar también es negar, pero nosotros no nos callamos”.

Los manifestantes han expresado su compromiso con “la verdad, con la dignidad de las víctimas y con la defensa de la memoria democrática como pilar fundamental de la convivencia y la libertad”. Han reivindicado el derecho de los ciudadanos a conocer su historia y han exigido a las autoridades públicas que cumplan la ley, honrando esta fecha del 29 de octubre como merecen todas las personas que sufrieron la barbarie fascista en Balears.

La asociación también ha organizado para el próximo sábado, día 1 de noviembre, un acto de memoria en el cementerio de Palma. Se leerán todos los nombres de las personas asesinadas y se realizará una ofrenda floral colectiva. El acto se celebrará al mediodía.