Los mejores planes familiares para disfrutar Halloween en Mallorca

Mallorca se prepara para disfrutar de Halloween con los más pequeños. Parques temáticos, rutas en la naturaleza, talleres, concursos de disfraces y espectáculos llenarán la isla de ambiente festivo durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre y estos son los planes en familia que no te puedes perder.

Visita al Katmandú Park

El parque estará completamente decorado para Halloween y abrirá sus puertas día 31 a las 10 de la mañana hasta medianoche. Los visitantes tendrán acceso a diez atracciones, un cubo lleno de palomitas, un yoyo temático, tickets para los puestos de la feria y acceso a actividades especiales. Puedes hacerte con las entradas en la web oficial.

Ruta del terror en la Reserva Park de Puigpunyent

Imagina adentrarte en un bosque donde los árboles no dejan ver más allá, rodeado de ruidos extraños. Se trata de una propuesta de excursión en la Reserva Park de Puigpunyent los días 1 y 2 de noviembre, de 10:00 a 17:00 horas. El evento incluye la ruta natural del terror, un concurso de disfraces y muchas sorpresas. Los niños que asistan disfrazados entran gratis y la entrada incluye el acceso a la reserva, la visita a los animales rescatados, la participación en la ruta natural del terror y en el concurso de disfraces.

Nit de les Ànimes en el Puerto de Pollença

La convocatoria es a las 16.30 h del día 31, en la Plaza Miquel Capllonch, con actividades como pinta caras y taller de farolillos, que durarán hasta la 18:30 horas.

El pueblo encantado

Durante esta jornada en el Pueblo Español de Palma, los asistentes podrán disfrutar de túneles del terror, espectáculos de magia y concursos de disfraces, talleres, foodtrucks, dulces temáticos y bebidas “embrujadas”. Las entradas se pueden comprar online o en la misma entrada del recinto. Los horarios del evento son los siguientes: el viernes 31 de octubre de 16:00 a 00:00 horas, el sábado 1 de noviembre de 10:00 a 23:00 horas y el domingo 2 de noviembre de 10:00 a 20:00 horas.

Halloween en Porto Pi Centro

El centro comercial organiza actividades para niños y adultos, entre estas, un gran concurso de disfraces con premios muy atractivos. El viernes 31 de octubre, en la Plaza Porto Pi, frente al Paseo Marítimo, se podrá disfrutar de la actuación del grupo K-Pop Mode On! Demon Hunters by K-Pop Baleares a las 17:30 horas, seguida de un concurso de disfraces, con inscripción previa.

Los premios se dividen en varias categorías: infantil, con una tarjeta regalo de 50 € para Toys’R’Us; adulto, con un vale de 100 € para gastar en Porto Pi; familia, con un vale de 100 € para gastar en Porto Pi; y peludos, con un pack canino especial.

Nit de les Ànimes en Palmanyola

Las actividades comienzan a las 18:00 horas con un taller de “rosaris ensucrats”, para el que se debe llevar hilo y aguja. A las 18:30 horas se realizará un taller de farolillos hechos de calabaza, el material requerido es: calabaza, cuchillo, cuchara y una vela. A las 19:00 horas dará inicio la Nit de les Ànimes en la plaza, con disfraces, música y foodtrucks, donde los asistentes más pequeños podrán pintar su “animeta” y colgarla en la plaza. A las 20:00 horas se realizará el recorrido “Paga o plora” por las casas decoradas del pueblo.