Mateo Valero, investido doctor honoris causa por la UIB: "Los superordenadores deben servir para ayudar a la gente"

Mateo Valero Cortés ya es oficialmente doctor honoris causa de la Universitat de les Illes Baleares (UIB). El ingeniero, catedrático y director del Barcelona Supercomputing Center ha participado este mediodía en el acto de investidura celebrado en Son Lledó, en el campus de la universidad, donde ha recibido por parte del rector Jaume Carot el máximo reconocimiento académico que puede otorgar una institución como la UIB.

Valero fue nombrado doctor honoris causa de la UIB por el Consell de Govern del día 5 de noviembre de 2024, a propuesta del Consejo del Departamento de Ingeniería Industrial y Construcción, por su trayectoria académica y por su mirada multidisciplinaria y avanzada de las ciencias de la compitación.

La propuesta del Departamento de Ingeniería se fundamentó en el convencimiento de que "la trayectoria académica del profesor Mateo Valero es excelente y él es un referente, por la mirada multidisciplinar y avanzada a su tiempo de las Ciencias de la Computación, y por el liderazgo extraordinario en la creación de un centro y un entorno de investigación europeo excelente, altamente productivo y de talla mundial".

El doctor Bartomeu Alorda, padrino del nuevo doctor honoris causa, ha defendido durante su ponencia en el acto de investidura que Valero "es una persona que ha puesto la tecnología al servicio de todos", destacando al mismo tiempo "su gran aportación a la ciencia" y "sus grandes valores humanos".

Poco después llegaba el turno del propio Valero, que tras recibir los honores del rector y la universidad ha expuesto su primera lección magistral, que ha versado sobre la supercomputación, la investigación, el diseño de chips y la inteligencia artificial. El recién estrenado doctor honoris causa también ha recibido por parte de Carot el diploma, el birrete, el anillo y el abrazo otorgados a los merecedores del máximo reconocimiento académico de la universidad.

El acto de investidura ha contado con la presencia de Marga Prohens, presidenta del Govern; el doctor Jaume Carot, rector de la UIB; el señor Antoni Bennàssar, presidente del Consell Social de la Universidad; la doctora Lorena Carrasco, vicerrectora de Innovación y Transformación Digital; la doctora Lucrecia Burges, vicerrectora de Planificación Estratégica, Igualdad y Comunicación, y la doctora Irene Nadal, secretaria general de la UIB.

"Ha situado a España en el mapa mundial de la supercomputación"

Jaume Carot ha presidido el acto de investidura de Valero, a quin ha dedicado unas palabras de reconocimiento sobre su trayectoria personal y profesional. "Hoy celebramos un acto que combina reconocimiento, admiración e inspiración. Valero es un científico que ha hecho de la investigación e innovación un camino para transformar la sociedad", señalaba el rector.

"Su dirección del Barcelona Supercomputing Center ha situado a España en el mapa mundial de la supercomputación", celebraba Carot, quien añadía: "Un mapa que él ha contribuido a crear".

Sobre la personalidad de Valero, Carot ha querido destacar "su capacidad para liderar, inspirar y compartir el conocimiento" y ha asegurado que su figura "no recuerda que la excelencia científica y la dignidad humana pueden, y deben, ir de la mano".

Por último, Carot ha expresado que su incorporación al claustro de doctores de la UIB "nos inspira a continuar con la docencia y con la transmisión de valores que consideramos fundamentales".

Valero planta un árbol "de larga vida" en Son Lledó

Antes de ser investido honoris causa en un acto multitudinario, Valero ha plantado un olivo en los jardines de Son Lledó acompañado por todo el equipo de dirección de la universidad. "Elegí el olivo porque es un árbol de larga vida", señalaba el catedrático. Carot, añadía: "Es un árbol que simbolizará la perdurabilidad del conocimiento".

Valero ha dedicado este reconocimiento "a los colaboradores que han investigado y han ayudado a fundar el Barcelona Supercomputing Center", una entidad con una tecnología que, según el propio Valero, "debe servir para ayudar a la gente".

"El superordenador sirve para muchas cosas, también para crear gemelos digitales. Estos sirven, por ejemplo, para hacer simulaciones antes de hacer un nuevo material y ver qué va a pasar. Nos ayuda a ver algo o mejor o por primera vez", ha explicado.

Mateo Valero, plantando un olivo en los jardines de Son Lledó. / UIB

Desde la institución que fundó, ha añadido, trabajan también en colaboración con entidades como la UME, junto a quien están diseñando un proyecto "para prevenir y predecir catástrofes y ver cómo responder". "Con esta máquina los investigadores no tienen excusa para hacer volar su cabeza", bromeaba.

¿Quién es Mateo Valero, nuevo doctor honoris causa por la UIB?

Mateo Valero, doctor ingeniero de Telecomunicación, es desde 1983 catedrático de la UPC, de la que actualmente es profesor emérito. Director del Barcelona Supercopmuting Center, ha publicado más de 700 artículos e impartido más de 500 conferencias en el área de la Arquitectura de los Computadores. Ha dirigido 54 tesis doctorales.

Entre sus reconocimientos se encuentra el premio Eckert-Mauchly 2007, el más importante a escala mundial en el ámbito de la Arquitectura de Computadores, otorgado por el IEEE y el ACM; el premio Seymour Cray 2015, el más importante a nivel mundial en el ámbito de los Supercomputadores, otorgado por el IEEE; el premio Charles Babbage 2017, el más importante en computadores paralelos, otorgado por el IEEE, y el premio Harry H. Goode 2009, otorgado por el IEEE y el ACM.

Un conjunto de profesores del Departamento de Ingeniería Industrial y Construcción y del Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática mantienen una colaboración continuada desde 2017 con el profesor Valero y su equipo para impulsar la investigación y formación de nuevos profesionales en el campo del diseño de chips, microelectrónica y electrónica centrada en sistemas digitales basados en computadores. En este sentido, el profesor Valero contribuyó a introducir la Universidad de las Islas Baleares en la Red de Excelencia Nacional RISC-V.

En el marco del ICT European Program, fue seleccionado como uno de los 25 investigadores europeos más influyentes en tecnologías de la información (IT) entre 1983 y 2008. Tiene dos premios nacionales de investigación: Julio Rey Pastor, en Informática y Matemáticas, y Leonardo Torres Quevedo, en Ingeniería. Ha obtenido también los premios Rei Jaume I de Investigación de la Generalidad Valenciana, el Premio de la Fundación Catalana de Investigación del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, y la Orden del Águila Azteca, máximo reconocimiento del Gobierno de México a las personas no mexicanas. Además, recibió el Premio Aragón del Gobierno de Aragón y la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Valero es miembro fundacional de la Real Academia de Ingeniería de España, académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y de la Academia Europea, académico de la Academia de Gastronomía de Murcia y académico de honor de la Real Academia Europea de Doctores. También pertenece a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a la Academia Mexicana de Ciencias ya la Academia Mexicana de Ingeniería. Es doctor honoris causa de las universidades de Chalmers, Belgrado, Las Palmas, Veracruz, Zaragoza, Complutense de Madrid, Cantabria, Granada y el Cinvestav de México.

En 1998 fue nombrado hijo predilecto de su pueblo natal, Alfamén, donde en 2005 se puso su nombre en el instituto público.