Cómo inscribirse al Open Truc Mallorca 2025: fechas, precio y requisitos para participar en el gran torneo insular del juego de cartas
La inscripción tiene un coste de 10 euros por jugador y está limitada a un máximo de 16 parejas por cada fase local
En total, habrá 16 fases locales distribuidas entre distintos municipios de la isla
Ante el anuncio de la nueva edición del Open Truc Mallorca, surgen varias dudas que la organización ha querido aclarar antes del inicio del torneo.
La inscripción tiene un coste de 10 euros por jugador y está limitada a un máximo de 16 parejas por cada fase local. En total, habrá 16 fases locales distribuidas entre distintos municipios de la isla. Para inscribirse, la organización ha facilitado un código QR en cada uno de los carteles promocionales y ha incluido dos números de teléfono de contacto en cada uno de ellos para quienes deseen apuntarse.
En total, dieciséis municipios acogerán la primera fase local del torneo, garantizando representación de toda la isla. Cada fase contará con un mínimo de ocho parejas participantes.
Criterios de participación
El documento nacional de identidad (DNI) determinará la pertenencia de cada pareja a su municipio. La fase preferente en la que deberán jugar estará indicada en la tabla correspondiente.
La organización podrá redistribuir parejas para equilibrar la participación entre municipios. En el caso de que una pareja esté formada por miembros de diferentes municipios, podrá elegir uno de los dos para inscribirse.
Si uno de los jugadores no pertenece a ningún municipio de Mallorca, se asignará la fase correspondiente al municipio del otro miembro. Si ninguno pertenece a la isla, la asignación se hará en función del lugar de residencia.
Cada pareja solo podrá participar en una única fase local, independientemente del resultado obtenido.
Clasificación y fases finales
El ganador de cada fase local obtendrá una plaza directa para la final del torneo. Las parejas no clasificadas podrán participar en la fase comarcal correspondiente, con prioridad sobre aquellas que no hayan participado en fases locales.
La inscripción para las fases comarcales tendrá un coste de 20 euros por jugador.
Habrá dos fases comarcales, programadas para los días 21 de febrero y 14 de marzo, ambas en el polideportivo de Búger, en sábado, a partir de las 9:00 de la mañana.
Las dieciséis mejores parejas de cada fase comarcal obtendrán plaza para la fase final del torneo.
Fases:
- Copa Gregal - Mestral:
- Participarán las parejas procedentes de las fases locales de Pollença, Sa Pobla, Maria de la Salut, Alaró, Consell, Santa Maria, Bunyola y Palmanyola.
- Copa Xaloc - Llebeig:
- Participarán las parejas procedentes de las fases locales de Llucmajor, Montuïri, Petra, Es Llombards, Portocolom, Son Servera, Andratx y Esporles.
La fase final del torneo aún no tiene fecha definida.
Calendario de fases locales
Bloque 1: Norte y Raiguer – Pla de Mallorca
Fase local Port de Pollença
- Sábado 13 de diciembre
- A partir de las 9 h
- Lugar: Bar Joc Fora
- Participan parejas de: Pollença, Alcúdia y Muro
Fase local Sa Pobla
- Sábado 13 de diciembre
- A partir de las 9 h
- Lugar: Restaurant Sa Fona
- Participan parejas de: Sa Pobla, Campanet, Búger y Selva
Fase local Maria de la Salut
- Sábado 13 de diciembre
- A partir de las 9 h
- Lugar: Es Fixo
- Participan parejas de: Maria de la Salut, Santa Margalida, Llubí, Sineu y Lloret
Fase local Alaró
- Sábado 13 de diciembre
- A partir de las 9 h
- Lugar: Bar Acros
- Participan parejas de: Alaró, Mancor, Lloseta y Escorca
Fase local Consell
- Sábado 24 de enero
- A partir de las 9 h
- Lugar: Bar Es Club
- Participan parejas de: Consell, Binissalem, Inca, Sencelles y Costitx
Fase local Santa Maria
- Sábado 13 de diciembre
- A partir de las 9 h
- Lugar: Bar Canapi
- Participan parejas de: Santa Maria, Santa Eugènia y Marratxí
Bloque 2: Llevant y Migjorn – Pla de Mallorca
Fase local Llucmajor
- Sábado 24 de enero
- A partir de las 9 h
- Lugar: Sa Nova Parrilla
- Participan parejas de: Llucmajor, Algaida y Campos
Fase local Montuïri
- Sábado 13 de diciembre
- A partir de las 9 h
- Lugar: Bar Sami
- Participan parejas de: Montuïri, Porreres y Vilafranca
Fase local Petra
- Sábado 3 de enero
- A partir de las 9 h
- Lugar: Na Capitana
- Participan parejas de: Petra, Sant Joan y Ariany
Fase local Es Llombards
- Sábado 31 de enero
- A partir de las 9 h
- Lugar: Sa Taverna
- Participan parejas de: Es Llombards, Santanyí y Ses Salines
Fase local Portocolom
- Sábado 29 de noviembre
- A partir de las 9 h
- Lugar: Símbol
- Participan parejas de: Portocolom, Felanitx, Manacor y Sant Llorenç
Fase local Son Servera
- Domingo 30 de noviembre
- A partir de las 9 h
- Lugar: Restaurant Bonanza
- Participan parejas de: Son Servera, Artà y Capdepera
Bloque 3: Ponent y Palma
Fase local Andratx
- Sábado 24 de enero
- A partir de las 9 h
- Lugar: Bar Parada
- Participan parejas de: Andratx, Palma y Calvià
Fase local Esporles
- Sábado 20 de diciembre
- A partir de las 9 h
- Lugar: Bar Deportiu
- Participan parejas de: Esporles, Estellencs, Banyalbufar y Puigpunyent
Fase local Bunyola
- Sábado 6 de diciembre
- A partir de las 9 h
- Lugar: Bar Central
- Participan parejas de: Bunyola, Valldemossa y Deià
Fase local Palmanyola
- Sábado 13 de diciembre
- A partir de las 9 h
- Lugar: Padelmón
- Participan parejas de: Palmanyola, Sóller y Fornalutx
