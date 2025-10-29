Cómo inscribirse al Open Truc Mallorca 2025: fechas, precio y requisitos para participar en el gran torneo insular del juego de cartas

Ante el anuncio de la nueva edición del Open Truc Mallorca, surgen varias dudas que la organización ha querido aclarar antes del inicio del torneo.

La inscripción tiene un coste de 10 euros por jugador y está limitada a un máximo de 16 parejas por cada fase local. En total, habrá 16 fases locales distribuidas entre distintos municipios de la isla. Para inscribirse, la organización ha facilitado un código QR en cada uno de los carteles promocionales y ha incluido dos números de teléfono de contacto en cada uno de ellos para quienes deseen apuntarse.

En total, dieciséis municipios acogerán la primera fase local del torneo, garantizando representación de toda la isla. Cada fase contará con un mínimo de ocho parejas participantes.

Criterios de participación

El documento nacional de identidad (DNI) determinará la pertenencia de cada pareja a su municipio. La fase preferente en la que deberán jugar estará indicada en la tabla correspondiente.

La organización podrá redistribuir parejas para equilibrar la participación entre municipios. En el caso de que una pareja esté formada por miembros de diferentes municipios, podrá elegir uno de los dos para inscribirse.

Si uno de los jugadores no pertenece a ningún municipio de Mallorca, se asignará la fase correspondiente al municipio del otro miembro. Si ninguno pertenece a la isla, la asignación se hará en función del lugar de residencia.

Cada pareja solo podrá participar en una única fase local, independientemente del resultado obtenido.

Clasificación y fases finales

El ganador de cada fase local obtendrá una plaza directa para la final del torneo. Las parejas no clasificadas podrán participar en la fase comarcal correspondiente, con prioridad sobre aquellas que no hayan participado en fases locales.

La inscripción para las fases comarcales tendrá un coste de 20 euros por jugador.

Habrá dos fases comarcales, programadas para los días 21 de febrero y 14 de marzo, ambas en el polideportivo de Búger, en sábado, a partir de las 9:00 de la mañana.

Las dieciséis mejores parejas de cada fase comarcal obtendrán plaza para la fase final del torneo.

Fases:

Copa Gregal - Mestral:

Participarán las parejas procedentes de las fases locales de Pollença, Sa Pobla, Maria de la Salut, Alaró, Consell, Santa Maria, Bunyola y Palmanyola.

Copa Xaloc - Llebeig:

Participarán las parejas procedentes de las fases locales de Llucmajor, Montuïri, Petra, Es Llombards, Portocolom, Son Servera, Andratx y Esporles.

La fase final del torneo aún no tiene fecha definida.

Calendario de fases locales

Bloque 1: Norte y Raiguer – Pla de Mallorca

Fase local Port de Pollença

Sábado 13 de diciembre

A partir de las 9 h

Lugar: Bar Joc Fora

Participan parejas de: Pollença, Alcúdia y Muro

Fase local Sa Pobla

Sábado 13 de diciembre

A partir de las 9 h

Lugar: Restaurant Sa Fona

Participan parejas de: Sa Pobla, Campanet, Búger y Selva

Fase local Maria de la Salut

Sábado 13 de diciembre

A partir de las 9 h

Lugar: Es Fixo

Participan parejas de: Maria de la Salut, Santa Margalida, Llubí, Sineu y Lloret

Fase local Alaró

Sábado 13 de diciembre

A partir de las 9 h

Lugar: Bar Acros

Participan parejas de: Alaró, Mancor, Lloseta y Escorca

Fase local Consell

Sábado 24 de enero

A partir de las 9 h

Lugar: Bar Es Club

Participan parejas de: Consell, Binissalem, Inca, Sencelles y Costitx

Fase local Santa Maria

Sábado 13 de diciembre

A partir de las 9 h

Lugar: Bar Canapi

Participan parejas de: Santa Maria, Santa Eugènia y Marratxí

Bloque 2: Llevant y Migjorn – Pla de Mallorca

Fase local Llucmajor

Sábado 24 de enero

A partir de las 9 h

Lugar: Sa Nova Parrilla

Participan parejas de: Llucmajor, Algaida y Campos

Fase local Montuïri

Sábado 13 de diciembre

A partir de las 9 h

Lugar: Bar Sami

Participan parejas de: Montuïri, Porreres y Vilafranca

Fase local Petra

Sábado 3 de enero

A partir de las 9 h

Lugar: Na Capitana

Participan parejas de: Petra, Sant Joan y Ariany

Fase local Es Llombards

Sábado 31 de enero

A partir de las 9 h

Lugar: Sa Taverna

Participan parejas de: Es Llombards, Santanyí y Ses Salines

Fase local Portocolom

Sábado 29 de noviembre

A partir de las 9 h

Lugar: Símbol

Participan parejas de: Portocolom, Felanitx, Manacor y Sant Llorenç

Fase local Son Servera

Domingo 30 de noviembre

A partir de las 9 h

Lugar: Restaurant Bonanza

Participan parejas de: Son Servera, Artà y Capdepera

Bloque 3: Ponent y Palma

Fase local Andratx

Sábado 24 de enero

A partir de las 9 h

Lugar: Bar Parada

Participan parejas de: Andratx, Palma y Calvià

Fase local Esporles

Sábado 20 de diciembre

A partir de las 9 h

Lugar: Bar Deportiu

Participan parejas de: Esporles, Estellencs, Banyalbufar y Puigpunyent

Fase local Bunyola

Sábado 6 de diciembre

A partir de las 9 h

Lugar: Bar Central

Participan parejas de: Bunyola, Valldemossa y Deià

Fase local Palmanyola